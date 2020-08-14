  • السبت 15 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:57 ص
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

هل نجح العالم في إيقاف كورونا وهل ننتظر موجة ثانية؟

كورونا في مصر

أستاذ بجامعة نيويورك: اللقاحات أصبحت حرب اقتصادية وسياسية

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

بايرن ميونخ

بايرن يسحق برشلونة بثمانية ويطرده من دوري أبطال أوروبا

علاج كورونا

هاني الناظر يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تعليق مثير من "ترامب" عن لقاح كورونا الروسي

الذهب

تراجع أسعار الذهب بنحو 7 جنيهات

النائب العام

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن حادث غرق معدية البحيرة

أرشيفية

بينهم جثتان مجهولتان.. مصرع 4 أشخاص غرقًا بالإسكندرية

كهربا

الفيفا يصدم كهربا ويوقع عليه مليوني دولار غرامة

3 عربات تخر ج عن مسارها بقطار الإسماعيلية.. والعناية الإلهية تنقذ الركاب

قضايا وحوادث

3 عربات تخر ج عن مسارها بقطار الإسماعيلية.. والعناية الإلهية تنقذ الركاب
3 عربات تخر ج عن مسارها بقطار الإسماعيلية.. والعناية الإلهية تنقذ الركاب

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

عاجل.. مصر ترفض ملء سد النهضة

3 عربات

غمرة

قطار الإسماعيلية

للمرة السادسة في نفس المنطقة، كشفت مصادر مطلعة عن سقوط عدد 3 عربات من قطار رقم 1112 القادم من الإسماعيلية إلى القاهرة عند مزلقان غمرة على خط كوبري الليمون الزقازيق، دون حدوث إصابات.

وأفادت المصادر بحسب المصري اليوم أنه بعد وصول قطار الزقازيق إلى محطة شبرا الخيمة، وفور تحركه في اتجاه القاهرة، خرجت 3 عربات من القطار عن القضبان، وكادت أن تحدث كارثة لولا العناية الإلهية.

وكان أحد الركاب قد قام بالصياح، لكي يتوقف سائق القطار وينقذهم من الموت المحقق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اتحاد الكرة: "المصري" اخترق الإجراءات الاحترازية
» برلماني يطالب بمراجعة أسعار التصالح في مخالفات البناء
» سر طلب تعديل المادة الثالثة من قانون السجل التجاري
» دولة خليجية ترفع حظر التجول الليلي
» البايرن يسحق برشلونة برباعية في الشوط الأول
» انفجار يتسبب في نشوب حريق ضخم بإيران
» وزارة الصحة تحذر من شرب الشاي.. اعرف السبب
» العراق.. مقتل أحد نشطاء المظاهرات برصاص مسلحين مجهولين
» ارتفاع إصابات "كورونا" في الجزائر
» نجم الزمالك يهاجم الأهلي بسبب حسام عاشور
» بيان من الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:26 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة