3 عربات تخر ج عن مسارها بقطار الإسماعيلية.. والعناية الإلهية تنقذ الركاب

14 أغسطس 2020 - 02:21 م

للمرة السادسة في نفس المنطقة، كشفت مصادر مطلعة عن سقوط عدد 3 عربات من قطار رقم 1112 القادم من الإسماعيلية إلى القاهرة عند مزلقان غمرة على خط كوبري الليمون الزقازيق، دون حدوث إصابات.

وأفادت المصادر بحسب المصري اليوم أنه بعد وصول قطار الزقازيق إلى محطة شبرا الخيمة، وفور تحركه في اتجاه القاهرة، خرجت 3 عربات من القطار عن القضبان، وكادت أن تحدث كارثة لولا العناية الإلهية.

وكان أحد الركاب قد قام بالصياح، لكي يتوقف سائق القطار وينقذهم من الموت المحقق.