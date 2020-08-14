615 ألف دولار ثمن حذاء أسطورة كرة السلة

14 أغسطس 2020 - 02:01 م

بيع حذاء أسطورة كرة السلة الأمريكية ، مايكل جوردان ، والمعروف باسم " إير جوردان 1 " بمبلغ 615 ألف دولار حسما أعلنت دار " كريستيز " للمزادات.

وقالت كايتلين دونوفان مديرة مبيعات حقائب اليد والأحذية الرياضية في دار " كريستيز " والتي نظمت مزاد مع متاجر " ستاديوم جودز " :" هذا الحذاء الأصلي مع قطعة فعلية من اللوحة الخلفية قطاع زجاج في نعل الحذاء".

جدير بالذكر أن حذاء " إير جوردان 1 " الذي صممته شركة " نايكي " 1985 و الموقع من قبل نجم بولز كان الأغلى في التاريخ وبيع في مايو الماضي في مزاد علني في دار " سوثبيز " بقيمة بلغت 560 ألف دولار .