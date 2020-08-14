إصابات كورونا حول العالم تتجاوز هذا الرقم الصادم

14 أغسطس 2020 - 12:40 ص

تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في أنحاء العالم، حاجز الـ21 مليون إصابة.



جاء ذلك بحسب آخر إحصائيات صادرة، مساء الخميس، عن موقع "وورلدميتر" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس في شتى أنحاء العالم.

ووفق ما رصده الموقع المذكور، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 21 مليون و31 ألفًا و94 إصابة.

ولا زالت الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة النصيب الأكبر من تلك الإصابات التي بلغت بها 5 ملايين و404 آلاف و847 حالة.

وبعد الولايات المتحدة تأتي البرازيل بـ(3 ملايين و224 ألفًا و876 إصابة)، والهند بـ(مليونين و459 ألفًا و613)، وروسيا بـ(907 آلاف و758)، وجنوب إفريقيا بـ(572 ألفًا و865)، وبيرو بـ(498 ألفًا و555).

وتأتي بعد ذلك المكسيك بـ(498 ألفًا و380 إصابة)، وكولومبيا بـ(422ألفًا و519)، وتشيلي بـ(380ألفًا و34)، وإسبانيا بـ(379 ألفًا و799)، وإيران بـ(336ألفًا و324)، وبريطانيا بـ(313ألفًا و798).

ثم السعودية بـ(294 ألفًا و519 إصابة)، وباكستان بـ(286 ألفًا و674)، وبنغلاديش بـ(269 ألفًا و115)، والأرجنتين بـ(268 ألفًا و574)، وإيطاليا بـ(252ألفًا و235)، وتركيا بـ(245 ألفًا و635).

وفي الترتيب ذاته جاءت بعد ذلك ألمانيا بـ(222 ألفًا و269 إصابة)، ثم فرنسا بـ(209 آلاف و365)، والعراق بـ(164ألفًا و227)، والفلبين بـ(147 ألفًا و526)، وإندونيسيا بـ(132 ألفًا و816)، وكندا بـ(121ألفًا و28)، وقطر بـ(114ألفًا و281)، وكازاخستان بـ(101 ألف و372).

ومنذ انتشره في منطقة "ووهان" وسط الصين، نهاية العام الماضي، سرعان من انتشر الفيروس في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، وبلغت الوفيات الناجمة عنه أكثر من 751 ألفًا و815 حالة.