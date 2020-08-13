» قطر فى غاية الارتباك بسبب الاتفاق الاماراتى

13 أغسطس 2020 - 11:30 م

قال عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر، إن مجموعة من الدول العربية مرجح أن تدخل على نفس سياق التفاهم مع إسرائيل، مثل عمان، والسودان، والبحرين، على أن تكون السعودية آخر المنضمين لاتفاق مماثل لما حدث اليوم بين الإمارات وإسرائيل.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قطر في غاية الارتباك لأنها كانت تراهن على أن تلعب اللعبة مع إسرائيل منفردة، وبدأت بالفعل وهناك اتصالات مستمرة .



وتابع أن المنافسة مستمرة ومن نوع خاص بين قطر والإمارات، لا سيما أن الإمارات سبقت قطر بصورة كبيرة في التنمية والتطوير .

