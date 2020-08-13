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فيديو.. يحطم نافذة السيارة بفأس لإنقاذ كلب من الموت

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. يحطم نافذة السيارة بفأس لإنقاذ كلب من الموت
. يحطم نافذة السيارة بفأس لإنقاذ كلب من الموت

فتحي مجدي

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أظهر مقطع فيديو، اللحظة التي استخدم فيها رجل فأسًا لتحطيم نافذة سيارة لإنقاذ كلب غادر في حرارة 36 درجة مئوية.

في الفيديو، يستخدم الرجل فأسًا لتحطيم نافذة الراكب الأمامي للسماح لبعض الهواء بالدخول بينما يجلس الكلب في الجزء الخلفي من السيارة، قبل أن يتم إخراج الكلب من السيارة.


قال شاهد عيان: "عند النافذة يلهث (الكلب) كالجنون" على المقعد الخلفي لسيارة "فولكس فاجن جولف" في "نيوبري ريتيل بارك" في بيركشاير، شمال شرقي إنجلترا.


وترك قائد السيارة الكلب في السيارة أثناء تسوقه في متجر قريب. وفي اللحظة التي تم فيها إنقاذ الكلب، التقطت الكاميرا صورة للرجل الذي حطم النافذة، ولُقب "بطل" على وسائل التواصل الاجتماعي.


وقال أحد الشهود إن قائد السيارة توجه إلى المتجر مع ابنته. وأشار إلى أن الكلب كان يلهث ويحاول الخروج من شباك النافذة المفتوحة.


وأضاف أن الرجل أبلغ ضباط الشرطة في مكان قريب بما حدث وأخذوا الكلب إلى الأطباء البيطريين. 


وقال متحدث باسم شرطة وادي التايمز لصحيفة "ديلي ميل": "حطم أحد أفراد الجمهور نافذة سيارة لإخراج كلب من السيارة.


وأضاف: "حضر اثنان من مسؤولي خدمات دعم البرامج (PCSOs)، وأخذا الكلب لفحصه. عاد صاحب السيارة وأعطي النصيحة".

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/man-smashes-car-window-axe-22516447

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