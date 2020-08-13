» سجن متهم 10 سنوات في قضية أحداث كرداسة

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قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن 10 سنوات فى إعادة محاكمة متهم، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة “لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة” لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

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