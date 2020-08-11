» الرئيس يرسل برقية تهنئة لرئيس الإكوادور

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الحياة السياسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
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متابعات- أمينة عبد العال

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أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلي الرئيس الدستوري لجمهورية الإكوادور ، لينين مورينو جارسي ، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال .

و الإيكوادور هي جمهورية ديمقراطية تمثيلية في أمريكا الجنوبية تحدها كولومبيا من الشمال وبيرو من الشرق و الجنوب و المن الغرب المحيط الهادي  .

وتعد الإكوادور و تشيلي البلدان الوحيدان في الولايات المتحدة الذي ليس لديهم حدود مع البرازيل .

وحصلت الإكوادور علي استقلالها في عام 1830 بعد أن كانت جزء من الإمبراطورية الاستعمارية الإسبانية .   


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