» الرئيس يرسل برقية تهنئة لرئيس الإكوادور

متابعات- أمينة عبد العال
أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلي الرئيس الدستوري لجمهورية الإكوادور ، لينين مورينو جارسي ، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال .
و الإيكوادور هي جمهورية ديمقراطية تمثيلية في أمريكا الجنوبية تحدها كولومبيا من الشمال وبيرو من الشرق و الجنوب و المن الغرب المحيط الهادي .
وتعد الإكوادور و تشيلي البلدان الوحيدان في الولايات المتحدة الذي ليس لديهم حدود مع البرازيل .
وحصلت الإكوادور علي استقلالها في عام 1830 بعد أن كانت جزء من الإمبراطورية الاستعمارية الإسبانية .
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