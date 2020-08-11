» "أبو شقة": هذا جزاء الممتنع عن المشاركة في انتخابات الشيوخ

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أكد بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون ممارسة الحقوق السياسي وضع غرامة تصل لـ500 جنيه على من لا يشارك في الانتخابات، وهذا يرجع إلى أن الإدلاء بالصوت حق وواجب واطني.

وأضاف "أبوشقة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، ، أن أول خطوات الاستقرار السياسي هو وجود برلمان من غرفتين، وهذا ما تسعى له مصر خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن مصر جادة في التحول إلى ديمقراطية راسخة.

وأوضح رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ،القائمة الوطنية تشكلت من 11 حزبًا، وهذا الأمر يعني وجود رغبة جادة في تحقيق الديمقراطية من خلال تحقيق التعددية السياسية.

وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج، أول أمس الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الانتخابات في داخل مصر اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

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