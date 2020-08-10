» مفتاح يخترق رأس رجل بعد سقوطه من الدور الثمن

نجا صيني من الموت بأعجوبة بعد أن سقط على رأسه مفتاح ربط من أحد الأبراج أثناء سيره في الشارع، ما أدى إلى اختراق جمجمته وتعين إجراء عملية جراحية لإزالته.
أفادت وسائل إعلام محلية أن الأداة الحادة التي يبلغ قطرها ستة بوصات أسقطت عن طريق الخطأ من قبل فني كان يقوم بتركيب مكيف هواء خارج شقة مكونة من ثمانية طوابق في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين.
ووصفت حالة الرجل المصاب (50 عامًا) بأنها مستقرة، بعد أن أزال الأطباء المفتاح المعدني الموجود في رأسه خلال عملية جراحية استمرت ثلاث ساعات.
وذكرت وسائل إعلام صينية أن الحادث المروع وقع بعد ظهر الخميس في شنيانج عاصمة مقاطعة لياونينج، وذلك عندما كان الرجل الذي لم يذكر اسمه يسير في الشارع مع زميل له وسقط المفتاح فجأة على رأسه.
وقال زميله في العمل، إنهما نظرا لأعلى ورأيا عامل صيانة كان يقوم بتركيب مكيف هواء خارج شقة من ثمانية طوابق في المبنى السكني. وأضاف: "كان عامل التركيب في حالة صدمة (بعد وقوع الحادث)، وكان ينظر إلى أسفل".
وتظهر الصور المروعة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" نقلاً عن وسائل إعلام صينية، المفتاح عالقًا في رأس الرجل، الذي جلس على الأرض ممسكًا الجرح بيده، ويبدو أنه يتألم، قبل أن ينقل إلى المستشفى بعد أن طلب زميله سيارة إسعاف.
قال الدكتور باو مين، جراح الأعصاب في مستشفى شينجينج: "عندما رأينا المريض، كان واعيًا. يمكنه التحرك حول ذراعيه وساقيه. (هو) عانى فقط من بعض الصداع".
وأشار إلى أنه بعد إجراء الإشعة المقطعية، وجد الأطباء أن المفتاح الذي يبلغ طوله 15 سم (ست بوصات) قد اخترق جمجمة المريض.
بعد عملية طارئة استغرقت ثلاث ساعات، نجح الجراحون في إزالة مفتاح الربط من رأس الرجل. وقال الأطباء إنه سيبقى في المستشفى لتلقي مزيد من العلاج.
وقال الطبيب المعالج: "المريض لديه جسم قوي وجمجمة أكثر سمكا. لذلك لم يقطع المفتاح رأسه بعمق كبير، كان من الممكن أن يكون الأمر أكثر خطورة لو كانت امرأة أو طفلاً".