» إجراء عاجل من اليونان بعد إرسال تركيا سفينه للمتوسط

يعقد رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس اجتماعاً لمجلس الأمن القومي اليونانى بعد إرسال تركيا سفينة بحثية تابعة لها فى المتوسط.

تقوم السفينة التركية بإجراء عمليات حفر استكشافية في شرق البحر المتوسط بمنطقة واقعة بين قبرص واليونان.

ويضم المجلس بالإضافة لرئيس الوزراء كل من وزيرى الدفاع والخارجية التى أشارت أن أثينا لن تخضع للإبتزاز التركى وستدافع عن سيادتها.

من ناحيتها دعت الخارجية اليونانية تركيا إلى التوقف عن الأعمال غير القانونية التي تقوض السلم والأمن في المنطقة.

يذكر أن تركيا أعلنت أن سفينتها البحثية “أوروتش رئيس”، وسفينتين مساعدتين، ستجري عمليات حفر استكشافية بداية من اليوم الاثنين وحتى 23 أغسطس.