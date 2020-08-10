  • الإثنين 10 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر04:50 م
Advertisements
بحث متقدم
مصطفى حفناوي

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي متأثرًا بجلطة في المخ

خبير متفجرات يكشف مفاجأة صادمة عن انفجار بيروت

خبير متفجرات يكشف مفاجأة صادمة عن انفجار بيروت

قتل

تهز البحيرة.. ذبح عريس قبل ساعات من زفافه والسبب صادم

جانب من أضرار الفيضان

المياه اقتحمت المنازل.. كارثة تضرب إثيوبيا (صور)

أمطار وسيول

الأرصاد: لهذا السبب.. نتوقع سقوط أمطار

علي جمعة

علي جمعة: 3 أسماء لا يجوز تسمية البشر بها

مجمع البحوث الإسلامية: الصِّدِّيق أبو بكر لم يحرقْ أحدًا

البحوث الإسلامية يطلق حملة «الهجرة انتماء وعمل»

انفجار بيروت

خبير إيطالي يفجر مفاجأة مدوية عن انفجار مرفأ بيروت

أبيار آل الشيخ

نجمة سعودية تثير الجدل عن تركي آل الشيخ

مكتب التنسيق

التعليم العالي تكشف موعد انطلاق المرحلة الأولي للتنسيق

خبير متفجرات يكشف مفاجأة صادمة عن انفجار بيروت

عرب وعالم

خبير متفجرات يكشف مفاجأة صادمة عن انفجار بيروت
خبير متفجرات يكشف مفاجأة صادمة عن انفجار بيروت

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

خبير إيطالي يفجر مفاجأة مدوية عن انفجار مرفأ بيروت

#

مفاجأة جديدة عن انفجار بيروت

#

رقم صادم عن عدد قتلى انفجار بيروت

#

راغب علامة يفجر مفاجأة بشان انفجار بيروت


زعم خبير متفجرات، أن انفجار مرفأ بيروت نتج عن احتراق صواريخ عسكرية وليس نترات الأمونيوم، كما أشارت نتائج التحقيقات الأولية حول الحادث.

وقال دانيلو كوبي، أحد خبراء المتفجرات الرائدين في إيطاليا، إن الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس وأسفر عن مقتل 160 شخصا وإصابة 6 آلاف وتدمير 300 ألف منزل لم يكن بسبب نترات الأمونيوم، لأن لون السحابة كان برتقالي. 

وأوضح خبير المتفجرات، الملقب بـ "السيد ديناميت"، أنه عندما تنفجر نترات الأمونيوم، فإنها تولد سحابة صفراء لا لبس فيها، لكن أشرطة الفيديو للانفجار تظهر أعمدة الدخان البرتقالي، كما نقلت عنه صحيفة "ديلي ميل".  

وأشار إلى أنه "يجب أن يكون هناك محفز، وإلا فلن تنفجر جميعها معًا"، مرجحًا فرضية أن يكون ذلك ناجمًا عن هجوم بصواريخ عسكرية.

وعزا خبير المتفجرات، استنتاجه إلى اللون الأحمر الفاتح الناجم عن الانفجار الضخم، والذي قال إنه قد يكون بسبب معدن الليثيوم، وهو الوقود الدافع للصواريخ العسكرية. 

وأضاف: "أعتقد أنه كان هناك أسلحة". وأوضح أنه يعتقد أن هناك انفجارًا أول أكبر، والذي ربما يكون قد تسبب في اندلاع حريق حيث تم تخزين الذخيرة. 

وزعم أن هذا كان سيمتد بعد ذلك إلى "حيث توجد بعض المواد شديدة الانفجار الموجودة في الصواريخ أو الصواريخ". 

والانفجار الذي يعادل خُمس حجم قنبلة هيروشيما من حيث الضخامة، لدرجة أنه لم يغير شكل أفق بيروت فحسب، بل حتى شكل ساحلها المتوسطي. 

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اكتشاف 8 إصابات فيروس كورونا في نادي الأوليمبي
» رئيس المخابرات البريطاني السابق يطالب الوزراء بمنع أطفالهم من استخدام «تيك توك»
» صادم.. أب يُلقي ابنته الرضيعة في القمامة
» 1257 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» "كاف" يحتفل بعيد ميلاد التوأم "حسن"
» المصرى البورسعيدي: سنبحث أعلى سعر لبيع "العراقي"
» قرار جديد من إيهاب جلال بشأن مصابي كورونا بالمقاصة
» الأهلي يتعاقد مع خبير لتطوير قطاع الناشئين
» سماع دوي انفجارات في سماء مستوطنة سديروت الإسرائيلية
» شاهد.. لحظة تفجير جسر في أمريكا والسبب صادم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية