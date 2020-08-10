  • الإثنين 10 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر04:18 م
Advertisements
بحث متقدم
قتل

تهز البحيرة.. ذبح عريس قبل ساعات من زفافه والسبب صادم

جانب من أضرار الفيضان

المياه اقتحمت المنازل.. كارثة تضرب إثيوبيا (صور)

أمطار وسيول

الأرصاد: لهذا السبب.. نتوقع سقوط أمطار

علي جمعة

علي جمعة: 3 أسماء لا يجوز تسمية البشر بها

مجمع البحوث الإسلامية: الصِّدِّيق أبو بكر لم يحرقْ أحدًا

البحوث الإسلامية يطلق حملة «الهجرة انتماء وعمل»

انفجار بيروت

خبير إيطالي يفجر مفاجأة مدوية عن انفجار مرفأ بيروت

أبيار آل الشيخ

نجمة سعودية تثير الجدل عن تركي آل الشيخ

مكتب التنسيق

التعليم العالي تكشف موعد انطلاق المرحلة الأولي للتنسيق

مرفأ بيروت

الاستقالات تتوالي علي البرلمان اللبناني بعد تفجير المرفأ

بروتوكول تعاون بين اتحاد الملاحة الرياضية والكنيسة

بروتوكول تعاون بين اتحاد الملاحة الرياضية والكنيسة

تهز البحيرة.. ذبح عريس قبل ساعات من زفافه والسبب صادم

قضايا وحوادث

قتل
قتل

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

يقتل عروسه بمساعدة أمه بعد أيام من زواجهما والسبب صادم

#

تهز السعودية.. وفاة عريس في حفل الزفاف والسبب!

#

عريس ينهار في ليلة الدخلة والسبب صادم

#

تهز البحيرة.. يذبح زوجته العشرينية والسبب صادم

جريمة

البحيرة

ذبح

عريس

شهدت مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، جريمة قتل بشعة، عندما أقدم شاب على اختطاف وذبح عريس  قبل موعد زفافه بساعات انتقامًا منه بسبب الارتباط بعشيقته .

بدأت الواقعة عندما تقدم أهالي العريس المجني عليه، ببلاغ لمركز شرطة الدلنجات، بإختفاء "أحمد. ع. ع. د"، 25 سنة، عامل ومقيم عزبة يونس حميدة،  عقب خروجه من منزله فجر يوم الجمعة الماضي، متوجها لمحل عمله بمدينة القاهرة وانقطاع الاتصال معه والاشتباه فى اختفائه جنائيا .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع ضباط الأمن العام ومباحث الدلنجات، حيث تم فحص خط سير وعلاقات المجنى عليه، وتبين من التحريات أن المجنى عليه خطب فتاة تدعى "رحاب"، منذ 6 أشهر، وتم تحديد يوم 25 من الشهر الجارى موعدًا للزفاف، حسب صدى البلد.

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف لغز اختفاء العريس، وقيام ابن عمة العروسة، باستدراج العريس لتوصيله للقاهرة مستخدما سيارة صديقه السائق، وقام بقتله عقب إعطائه عصيرا مخدرا عن طريق ذبحه بالاشتراك مع صديقه، وهشما رأسه ثم دفناه أسفل أحد الكبارى بأول طريق الضبعة التابعة لدائرة مركز الشيخ زايد .

وكشفت التحريات عن ارتباط عروس المجنى عليه بعلاقة عاطفية بابن عمتها، ورصدت التحريات مشاهدة للمجنى عليه صحبة نجل عمة العروس ويدعى"محمود. الـ. ش"، 25 سنة، سائق ومقيم قرية محمود شراقى الدلنجات داخل موقف سيارات الأجرة، واستقلالهما السيارة الخاصة بصديقه معا .

وأثناء قيام ضباط فريق البحث بتكثيف التحريات فوجئوا بقيام المتهم "محمود. الـ. ش"، ابن عمة خطيبة المجنى عليه، يقوم بتسليم نفسه لضباط المباحث حيث اعترف بقيامه بارتكاب واقعة قتل المجنى عليه المبلغ باختفائه، بأن انتظر المجنى عليه بمدخل القرية لسابقة علمه من خطيبته بعزمه السفر للقاهرة، وعرض عليه توصيله للقاهرة، وذبحه بعد أن دس له المخدر فى علبة عصير، وبعد أن فقد الوعى قام بالاشتراك مع صديقه ويدعى "محمد. ر. ع. الـ"، 25 سنة، سائق ومقيم زاوية حمور مركز الدلنجات، بذبحه بسكين والتعدي عليه بآلة حادة على رأسه، وبعد أن تأكدا أنه فارق الحياة قاما بنقله لإحدى المناطق الخالية بعيدا عن العمران بنطاق الشيخ زايد، وقاما بدفنه أسفل كوبرى بواسطة فأس كان قد أعداها مسبقا ثم توجها عقب ذلك لمدينة الدلنجات وتظاهر بالبحث عنه مع أهليته .

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم لنيابة الدلنجات، حيث باشر كل من أحمد أبوالهدى، ومحمد سليم، وكيلى النائب العام، التحقيق بإشراف المستشار أشرف ربيع، المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، وأمانة سر محمد يوسف، ورامى نبوى .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. أب يُلقي ابنته الرضيعة في القمامة
» 1257 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» "كاف" يحتفل بعيد ميلاد التوأم "حسن"
» المصرى البورسعيدي: سنبحث أعلى سعر لبيع "العراقي"
» قرار جديد من إيهاب جلال بشأن مصابي كورونا بالمقاصة
» الأهلي يتعاقد مع خبير لتطوير قطاع الناشئين
» سماع دوي انفجارات في سماء مستوطنة سديروت الإسرائيلية
» شاهد.. لحظة تفجير جسر في أمريكا والسبب صادم
» تأجيل مباراة الحرس والمصري خوفا من "كورونا"
» بركان جبل سينابونج يثور ويخلف دخانا بارتفاع 5 آلاف متر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية