نجمة سعودية تثير الجدل عن تركي آل الشيخ

10 أغسطس 2020 - 03:03 م

أثارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، أبيار آل الشيخ، الجدل بين رواد السوشيال ميديا، بعد ظهورها في فيديو وثقته من نيويورك، حيث يتلقى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، علاجه ويخضع لعملية جراحية جديدة في أمريكا، موجهة رسالة لـ«آل الشيخ».

وقالت الفتاة عبر حسابها على "سناب شات"، :« أبو ناصر ينحط على الجرح يبرى.. الكثير يحب أبو ناصر وأنا أول واحدة .. وأبو ناصر تراك تعرف معزتك عندي كيف.. أبو ناصر جوه القلب في العين وفوق الرأس».

وأثارت الفتاة الجدل الأمر الذي جعلها تحصل على شهرة واسعة في المملكة، نتيجة ملاحقتها المستمرة لـ «آل الشيخ»، وتفاعله معها في العديد من المناسبات والمواقف بطريقة طريفة .

وكانت «أبيار» قد وعدت بالذهاب إلى مقر إقامة آل الشيخ في نيويورك، وتفاعل معها المستشار قائلا: «أروح كوبا ولا الأرجنتين»، لتفاجئ الجميع بعد أيام بتواجدها في أمريكا.

وكانت تقارير صحفية، كشفت اليوم الإثنين، أن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية، ومالك نادى ألميريا، سوف يخضع لعملية جراحية، غدا، الثلاثاء، فى تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت نيويورك وسيتم إجراء العملية بمستشفى Presbyterian New York في ولايه نيو يورك بأمريكا، ومن المقرر أن تستغرق العملية ما يقرب من 6 ساعات، وسيستمر المستشار في إقامته بالمستشفى حتى تمام الشفاء.