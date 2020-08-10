  • الإثنين 10 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:09 م
Advertisements
بحث متقدم
مجمع البحوث الإسلامية: الصِّدِّيق أبو بكر لم يحرقْ أحدًا

البحوث الإسلامية يطلق حملة «الهجرة انتماء وعمل»

انفجار بيروت

خبير إيطالي يفجر مفاجأة مدوية عن انفجار مرفأ بيروت

أبيار آل الشيخ

نجمة سعودية تثير الجدل عن تركي آل الشيخ

مكتب التنسيق

التعليم العالي تكشف موعد انطلاق المرحلة الأولي للتنسيق

مرفأ بيروت

الاستقالات تتوالي علي البرلمان اللبناني بعد تفجير المرفأ

بروتوكول تعاون بين اتحاد الملاحة الرياضية والكنيسة

بروتوكول تعاون بين اتحاد الملاحة الرياضية والكنيسة

محمد علي خير

محمد علي خير: اليهود طلعوا غلابة عنكم

المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية

تأجيل مباراة الحرس والمصري خوفا من "كورونا"

أحمد موسي

"موسي": عندنا حاجات هنطلعها في الوقت المناسب

وزيرة العدل

عاجل ..استقالة وزيرة العدل اللبنانية

نجمة سعودية تثير الجدل عن تركي آل الشيخ

عرب وعالم

أبيار آل الشيخ
أبيار آل الشيخ

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

تغريدة مبكية من تركي آل الشيخ عن مرضه الخطير: هزمني

#

الأهلي: هذه هي القصة الحقيقية لـ"الساعات" التي حصل عليها الخطيب

#

تركي آل الشيخ يثير الجدل ويترك وصيته بعد وفاته

#

سويلم لـ" تركي آل الشيخ": جالك شد عضل في الإبهام

أمريكا

عملية

جدل

تركي آل الشيخ

ابيار ال الشيخ

أثارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، أبيار آل الشيخ، الجدل بين رواد السوشيال ميديا، بعد ظهورها في فيديو وثقته من نيويورك، حيث يتلقى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، علاجه ويخضع لعملية جراحية جديدة في أمريكا، موجهة رسالة لـ«آل الشيخ».

وقالت الفتاة عبر حسابها على "سناب شات"، :« أبو ناصر ينحط على الجرح يبرى.. الكثير يحب أبو ناصر وأنا أول واحدة .. وأبو ناصر تراك تعرف معزتك عندي كيف.. أبو ناصر جوه القلب في العين وفوق الرأس».

وأثارت الفتاة الجدل الأمر الذي جعلها تحصل على شهرة واسعة في المملكة، نتيجة ملاحقتها المستمرة لـ «آل الشيخ»، وتفاعله معها في العديد من المناسبات والمواقف بطريقة طريفة .

وكانت «أبيار» قد وعدت بالذهاب إلى مقر إقامة آل الشيخ في نيويورك، وتفاعل معها المستشار قائلا: «أروح كوبا ولا الأرجنتين»، لتفاجئ الجميع بعد أيام بتواجدها في أمريكا.

وكانت تقارير صحفية، كشفت اليوم الإثنين، أن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية، ومالك نادى ألميريا، سوف يخضع لعملية جراحية، غدا، الثلاثاء، فى تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت نيويورك وسيتم إجراء العملية بمستشفى Presbyterian New York في ولايه نيو يورك بأمريكا، ومن المقرر أن تستغرق العملية ما يقرب من 6 ساعات، وسيستمر المستشار في إقامته بالمستشفى حتى تمام الشفاء.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 1257 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» "كاف" يحتفل بعيد ميلاد التوأم "حسن"
» المصرى البورسعيدي: سنبحث أعلى سعر لبيع "العراقي"
» قرار جديد من إيهاب جلال بشأن مصابي كورونا بالمقاصة
» الأهلي يتعاقد مع خبير لتطوير قطاع الناشئين
» سماع دوي انفجارات في سماء مستوطنة سديروت الإسرائيلية
» شاهد.. لحظة تفجير جسر في أمريكا والسبب صادم
» تأجيل مباراة الحرس والمصري خوفا من "كورونا"
» بركان جبل سينابونج يثور ويخلف دخانا بارتفاع 5 آلاف متر
» وفاة عبد السلام العبادي أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية