أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم الاثنين، عددا من المواجهات بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات في الدوري المصري، وربع نهائي الدوري السعودي.
حرس الحدود ضد المصرى 4:00 على قناة أون تايم سبورت
بيراميدز ضد طنطا 6:30 على قناة أون تايم سبورت
الاتحاد السكندرى ضد الزمالك 9:00 على قناة أون تايم سبورت
الدوري الأوروبي
مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن 9:00 على قناة beIN SPORT HD 1
إنتر ميلان ضد باير ليفركوزن 9:00 على قناة beIN SPORT HD 2
الدوري السعودي
الشباب ضد التعاون 6:05 على قناة السعودية الرياضية
أبها ضد النصر 6:15 على قناة السعودية الرياضية
الحزم ضد العدالة 6:20 على قناة السعودية الرياضية
الهلال ضد الفتح 8:00 على قناة السعودية الرياضية
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