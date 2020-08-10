مستشار بن زايد يفجر مفاجأة عن انفجار مرفأ بيروت: هذا دور الإمارات

أحمد عادل شعبان
كشف الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - عن دور هام لبلاده لمحاولة منع انفجار مرفأ بيروت.
وقال عبد الخالق عبدالله في تغريدة عبر تويتر: طرحت شركة موانئ دبي على حكومة رفيق الحريري إدارة مرفأ بيروت وربطه بميناء دبي بسكة حديد يمر ب 4 دول عربية ويختصر نقل السلع بين أوروبا وأسيا ل 36 ساعة.
وأضاف: مشروع استثماري وتنموي يفيد لبنان لكن قوى الفساد وحزب الله الذي لا يود الخير للبنان اعترض. لو نفذ المشروع لما وقع الانفجار المروع.
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