روسيا.. تعافي أكثر من 9.5 ألف عسكري من كورونا

08 أغسطس 2020 - 10:50 م

قالت الدفاع الروسية إن عدد العسكريين الروس الذين تعافوا من كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 71 شخصا. فيما بلغ العدد الإجمالي للعسكريين الذين تعافوا من المرض، أكثر من 9.5 ألفا.



وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم: «بلغ عدد عناصر الجيش الروسي الذين تعافوا حتى الآن من الإصابة بفيروس كورونا المستجد 9515 شخصا».



وارتفع العدد الإجمالي، للموظفين المدنيين المتعافين من المرض، من العاملين في القوات المسلحة الروسية إلى 1127شخصا.



ونوهت الوزارة، بأنه مع حلول يوم 8 أغسطس، تم تحديد وجود نتائج اختبارات إيجابية فيما يتعلق بوجود فيروس كورونا المستجد، لدى 975 عسكريا، في مختلف هيئات الإدارة العسكرية والوحدات والتشكيلات والقطعات العسكرية.

