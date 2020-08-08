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حادث طعن في شارع أكسفورد بوسط لندن

عرب وعالم

حادث طعن في شارع أكسفورد بوسط لندن
حادث طعن في شارع أكسفورد بوسط لندن

فتحي مجدي

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تعرض رجل للطعن في وضح النهار على بعد أمتار قليلة من أحد أكثر الشوارع ازدحامًا في بريطانيا.

أعلنت شرطة العاصمة، أنه تم استدعاء الضباط الساعة 5.38 مساء السبت (بالتوقيت المحلي)، إثر تقارير عن هجوم على "ماركت بليس" عند تقاطع شارع أكسفورد بوسط لندن.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن "الضباط حضروا ووجدوا رجلاً يعاني من طعنة. ولا تزال خدمات الطوارئ في مكان الحادث"، مشيرة إلى أنه "لم تكن هناك أي اعتقالات".

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن: "تم استدعاؤنا في الساعة 5:39 مساء اليوم للإبلاغ عن حادث طعن في "ماركت بليس" قبالة شارع أكسفورد.

وأضاف: "أرسلنا طاقتي إسعاف وضابط استجابة للحوادث ومسعف في سيارة إلى مكان الحادث. كما أرسلنا فريقًا لصدمات الإسعاف الجوي في لندن. عالجنا شخصًا في مكان الحادث وأخذناه إلى مركز صدمات كبير"، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".

وانتقل عدد من سكان لندن القريبين من موقع الحادث إلى وسائل التواصل الاجتماعي مع انتشار أخبار حادث الطعن في المتاجر والبارات القريبة.

وكتب أحد مستخدمي موقع "تويتر": "في حانة في لندن وقد أخبرونا للتو أن الأبواب مغلقة ولا يمكننا المغادرة لأن شخصًا ما تعرض للطعن".

وأضاف آخر: "في شارع جانبي من شارع أكسفورد، جالس في الخارج وفجأة رأينا شابًا على الأرض. تم استدعاء الشرطة وسيارة الإسعاف. يبدو أنه تعرض للطعن في وضح النهار".

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