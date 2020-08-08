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«لا تقتل الجدة».. رسالة تحذير للشباب في مدينة بريطانية

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«لا تقتل الجدة».. رسالة تحذير للشباب في مدينة بريطانية
«لا تقتل الجدة».. رسالة تحذير للشباب في مدينة بريطانية

فتحي مجدي

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يتلقى شباب بريطانيون رسالة تحذير حول التباعد الاجتماعي لحثهم على الالتزام بالقواعد والإجراءات اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد تحت شعار: "لا تقتل الجدة".

وتبنى مسؤولو الصحة العامة في مدينة بريستون، التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة هذا الشعار، بعد أن لاحظوا ارتفاعًا حادًا في إصابات (كوفيد – 19) بين الشباب.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن قادة مجلس المدينة وصلوا إلى هذه النقطة، بعد أن شاهدوا لقطات فيديو لمئات في الحفلات داخل ملهى ليلي وهم يقفون كتفًا إلى كتف.

وقال الرئيس التنفيذي للمجلس، أدريان فيليبس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أعرف أن مدير الصحة العامة لدينا قال "لا تقتل الجدة" للشباب لمحاولة تركيز الرسالة".

وأشار إلى أن المزيد والمزيد من الشباب يصابون بفيروس كورونا، لكن من المحتمل أن يكونوا بدون أعراض، أو يعانون من أعراض أقل من المرضى الأكبر سنًا.

وأضاف: "إنهم يعيدونها (العدوى) إلى أسرهم، وانتشرت داخل المجتمع، لأنه في كثير من الحالات يلتقط الشباب العدوى وينشرونها إلى المنزل".

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