» أطباء الأسنان: كمامة الوجه تسبب أمراض اللثة وتسوس الأسنان

08 أغسطس 2020 - 05:09 م



يقول أطباء الأسنان إن كمامة الوجه يمكن أن تسبب أمراض اللثة وتسوس الأسنان، مع تزايد عدد المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية في الفم منذ أن بدأ ارتداء الكمامات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.



ويقول مالكو "مانهاتن دنتالز" في مدينة نيويورك إنهم ابتكروا لقب "فم القناع" للتعامل مع العدد المتزايد من الحالات.



وقال الدكتور روب ريموندي لقناة فوكس نيوز: "نشهد التهابًا في لثة الناس التي كانت بصحة جيدة إلى الأبد، وتجويفات في الأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة بها من قبل" .



وأضاف: ويتأثر حوالي 50 بالمائة من مرضانا بهذا، لذلك قررنا تسميته "قناع الفم" بعد "فم الميثامفيتامين".



بينما ادعى بعض الأمريكيين أن ارتداء الأقنعة يؤدي إلى تفاقم مشاكل الجهاز التنفسي، فقد تم إيلاء اهتمام أقل للمشاكل التي تعاني منها الأسنان واللثة.



وقال الدكتور مارك سكلافاني من مانهاتن دنتالز: "أمراض اللثة ستؤدي في النهاية إلى سكتات دماغية وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية".



وأضاف أن معظم الناس يتنفسون بغزارة من خلال أفواههم عند ارتداء قناع، مما يتسبب عن غير قصد في جفاف الفم.



وتابع: "تنفس الفم يسبب جفاف الفم مما يؤدي إلى انخفاض اللعاب، واللعاب هو الذي يحارب البكتيريا وينظف الأسنان". واستدرك قائلاً: "اللعاب هو أيضًا ما يبطل حموضة الفم ويساعد على منع تسوس الأسنان وأمراض اللثة".



وأخبر أطباء الأسنان، أن هناك نتيجة إيجابية واحدة: ارتداء الأقنعة جعل الناس أكثر اهتمامًا بصحة الفم.



وحث الأطباء، الناس على شرب الكثير من السوائل، والفرشاة والخيط بانتظام ومحاولة التنفس من خلال أنفهم إذا كانوا يرتدون قناعًا.



في غضون ذلك، كشف الأطباء زيف عدد من نظريات المؤامرة الأخرى حول ارتداء الأقنعة، ومن بينها أنها تسبب تراكمًا سامًا لثاني أكسيد الكربون في الدم، والمعروف باسم فرط ثنائي أكسيد الكربون.



يحدث هذا عندما يتنفس شخص ما الهواء المعاد تدويره - عادة في أماكن ضيقة بدون تهوية - مما يقلل الأكسجين ويزيد مستويات ثاني أكسيد الكربون. يسبب ضيق التنفس والصداع والارتباك، وفي الحالات القصوى عدم انتظام ضربات القلب.



وجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن الممرضات اللائي يرتدين قناع (N95s) في وردية عمل مدتها 12 ساعة كان لديهن "ارتفاع ملحوظ" في مستويات ثاني أكسيد الكربون، وأبلغن عن صداع وشعور بضيق في التنفس. لكن هذه الأعراض لم تكن كبيرة بما يكفي لاعتبارها فرط ثنائي أكسيد الكربون.



وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن أي تراكم لثاني أكسيد الكربون من غير المحتمل في الاستخدام اليومي خارج المستشفيات، ويمكن تجنبه ببساطة عن طريق السماح لبعض الهواء بالدخول.



زهناك ادعاء آخر يتم تداوله على تطبيق "إنستجرام" و"فيس بوك"، وهو أن ارتداء القناع يزيد من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا، لأن المادة "تحبس"' القطرات المصابة.



لكن عالم الأوبئة البروفيسور كيث نيل، من جامعة نوتنجهام في المملكة المتحدة يقول إن هذا غير منطقي. وأضاف: "القناع يمنعك من نشره، لا يمكنك أن تصيب نفسك إذا كنت مصابًا بالفعل".





