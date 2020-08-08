بكري : انتظروا هذا القرار خلال أيام

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صدى البلد

مصطفى بكرى

المؤسسات الصحفية القومية


أعلن الإعلامي مصطفى بكرى، أن المؤشرات تؤكد حدوث تغيير في مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة القادمة، معقبا :" انتظروا قرار خلال الأيام القريبة بتغير مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية" .

 وأضاف بكرى خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، :"ليس صحيحا أن رؤساء مجالس الإدارات سيكونوا إداريين ، سيكون هناك تقييم لكل العناصر التى نجحت خلال الفترة الماضية ولديهم خطط للمرحلة المقبلة سيبقون، ومن فشل سيرحل بكل تأكيد". 

وتابع :"بعض المؤسسات الصحفية القومية أصبحت بدون رئيس مجلس إدارة، وكل ذلك سيفتح الطريق أمام تغييرات ستتم خلال الايام القليلة القادمة". 

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