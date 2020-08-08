» الليلة بـ 300 جنيه..التفاصيل الكاملة لضبط 40 فتاة يروجن للدعارة

متابعات- أمينة عبد العال
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 40 فتاة بتهمة الترويج للممارسة الدعارة والتحريض علي الفسق في أيام عيد الأضحى من خلال استقطاب الرجال عبر تطبيق الواتس آب .
وكانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية بقيام فتيات بالتواجد بالكافيهات لاستدراج رجال لممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي .
و من خلال حملة أمنية لضبط المتهمات وخلال رابع أيام العيد تمكنت الحملة من ضبط الفتيات .
واعترفت الفتيات بأنهن يقمن باستدراج الرجال بمقابل مادي يتراوح ما بين 200 إلي 300 جنيه في اليوم الواحد ، وبتفتيش الهواتف تبين احتوائها علي صور ومقاطع جنسية عارية لهن يرسلنها للرجال .
وبعد تحرير المحاضر اللازمة تم حبس الفتيات 15 يوم علي ذمة التحقيقات .
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