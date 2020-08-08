» الليلة بـ 300 جنيه..التفاصيل الكاملة لضبط 40 فتاة يروجن للدعارة

08 أغسطس 2020 - 09:46 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 40 فتاة بتهمة الترويج للممارسة الدعارة والتحريض علي الفسق في أيام عيد الأضحى من خلال استقطاب الرجال عبر تطبيق الواتس آب .

وكانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية بقيام فتيات بالتواجد بالكافيهات لاستدراج رجال لممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي .

و من خلال حملة أمنية لضبط المتهمات وخلال رابع أيام العيد تمكنت الحملة من ضبط الفتيات .

واعترفت الفتيات بأنهن يقمن باستدراج الرجال بمقابل مادي يتراوح ما بين 200 إلي 300 جنيه في اليوم الواحد ، وبتفتيش الهواتف تبين احتوائها علي صور ومقاطع جنسية عارية لهن يرسلنها للرجال .

وبعد تحرير المحاضر اللازمة تم حبس الفتيات 15 يوم علي ذمة التحقيقات .