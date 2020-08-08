» الليلة بـ 300 جنيه..التفاصيل الكاملة لضبط 40 فتاة يروجن للدعارة

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متابعات- أمينة عبد العال

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عيد الاضحى

الجيزة

الواتس اب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 40 فتاة بتهمة الترويج للممارسة الدعارة والتحريض علي الفسق في أيام عيد الأضحى من خلال استقطاب الرجال عبر تطبيق الواتس آب .

وكانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية بقيام فتيات بالتواجد بالكافيهات لاستدراج رجال لممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي .

و من خلال حملة أمنية لضبط المتهمات وخلال رابع أيام العيد تمكنت الحملة من ضبط الفتيات .

واعترفت الفتيات بأنهن يقمن باستدراج الرجال بمقابل مادي يتراوح ما بين 200 إلي 300 جنيه في اليوم الواحد ، وبتفتيش الهواتف تبين احتوائها علي صور ومقاطع جنسية عارية لهن يرسلنها للرجال .

وبعد تحرير المحاضر اللازمة تم حبس الفتيات 15 يوم علي ذمة التحقيقات .


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