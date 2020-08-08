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حريق هائل يطول منازل عدة شرقي لبنان

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حريق ضخم بالسودان
حريق ضخم بالسودان

المصريون ووكالات

شب حريق هائل، مساء الجمعة، في منازل عدة ببلدة جبل مشغرة بقضاء البقاع الغربي، شرقي لبنان.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، طالت النيران العديد من المنازل على أطراف البلدة، إضافة إلى أشجار السنديان المعمر بسبب سرعة الرياح.
وسارعت عناصر من الجيش والدفاع المدني والأهالي، إلى العمل على محاصرة النيران، في ظل ظروف صعبة نظرا لوعورة المنطقة.
وانضم إلى مكافحي الحريق، بحسب المصدر ذاته، عناصر من البلدية ومتطوعون.
وناشد أبناء المنطقة كل من يستطيع المساعدة التدخل، مطالبين قيادة الجيش بإرسال مروحية للمساهمة في عمليات إخماد الحريق الذي ما زال مستمرا حتى الساعة 20.30 تغ.
ولم توضح الوكالة اللبنانية على الفور حجم الأضرار التي طالت المنازل، وما إذا كانت هناك خسائر بشرية أم لا.
ويشهد لبنان عادةً في فصل الصيف حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وشهدت البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرائق ضخمة في مناطق الدامور والمشرف (جنوبي بيروت)، قضت على مساحات واسعة من الغطاء الأخضر.
والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 154 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية. -

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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