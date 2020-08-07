كورونا..الإصابات بجنوب إفريقيا تتجاوز 545 ألف حالة

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا
شركة بموزمبيق تفجر مفاجأة مدوية عن تفجير بيروت
"الصحة": تسجيل 141 إصابة جديدة بكورونا.. و20 وفاة
وفاة غامضة لـ عقيد لبناني حذر من تفجيرات بيروت
"الوطنية للانتخابات" تكشف عقوبة غير المشاركين بانتخابات الشيوخ
انتحار مصاب بكورونا في عزل العجمي بالإسكندرية
متهم بالاغتصاب أٌطلق سراحه بسبب «كورونا» يقتل ضحيته
أرقام صادمة ومرعبة عن وفيات كورونا بأمريكا
تحذير قوي من "الوطنية للانتخابات" بشأن التخلف عن التصويت
أمطار رعدية تهدد السعودية غدًا
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