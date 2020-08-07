» لقاح كورونا لن يكون فعالاً بنسبة مائة في المائة

07 أغسطس 2020 - 09:59 م



قال الدكتور أنتوني فاوتشي، خبير الأمراض المعدية بالبيت الأبيض، الجمعة، إن احتمالات أن يكون لقاح فيروس كورونا النهائي فعالاً للغاية "ليست كبيرة"، مشيرًا إلى أن نسبة النجاح تصل إلى 50 بالمائة.



وأضاف أن "فرص كونه فعالاً بنسبة 98 في المائة ليست كبيرة". وأوضح أن العلماء يأملون بدلاً من ذلك في الحصول على لقاح فعال بنسبة 75 في المائة للمرض الفتاك، ولكن حتى معدل نجاح بنسبة 50 أو 60 في المائة سيعتبر فوزًا، بحسب ما نقلت عنه شبكة (CNBC) الأمريكية.



وحتى بعد ظهر الجمعة، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 4.9 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، و160394 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

