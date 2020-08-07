هل تعرضت إسبانيا لموجة ثانية من كورونا؟

07 أغسطس 2020 - 08:51 م



بعد أن سجلت ما معدله 2772 إصابة جديدة كل يوم على مدار الأيام السبعة الماضية في إسبانيا، نفت إسبانيا أن تكون في خضم موجة ثانية من فيروس كورونا، قائلة إن الارتفاع في الإصابات الجديدة يرجع إلى الاختبارات الإضافية.



وقال فرناندو سيمون، كبير علماء الأوبئة في وزارة الصحة الإسبانية، إنه لن يتحدث عن موجة ثانية ما لم تكن معدلات العدوى خارج نطاق السيطرة.



وأضاف: "ليس من الواضح أن الزيادة في الحالات المكتشفة لا ترجع فقط إلى زيادة الفحوصات"، حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.



وتم تسجيل إجمالي 19405 حالة جديدة خلال الأيام السبعة الماضية وفقًا لأرقام الحكومة الإسبانية.



في الأسبوع السابق، كان هناك متوسط أقل في إسبانيا، مع 1913 إصابة يومية جديدة للحوت في منتصف يوليو كان هناك متوسط 1460.



وسجلت إسبانيا، التي تعد حاليًا الأكثر تضررًا في أوروبا، ما مجموعه 310 آلاف حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 و28500 حالة وفاة.



وتتركز غالبية الحالات الجديدة حاليًا في الأندلس حيث تم تسجيل 893 حالة أمس. وتظهر الأرقام الصادرة الخميس 893 حالة إصابة جديدة و14 حالة تفش جديدة في منطقة الأندلس، وكثير منها في أكبر المناطق السياحية في إسبانيا.



وقالت وزارة الصحة الإقليمية إن 25 شخصًا نقلوا إلى المستشفى في أعقاب الارتفاع الأخير في الإصابات.



وتقع المناطق الأخرى الأكثر تضررًاً في إسبانيا في منطقة كاتالونيا التي سجلت أكثر من 5100 حالة جديدة في الأسبوع الماضي وحده.



وشهدت منطقة أراجون 41 ألف إصابة جديدة خلال الأيام السبعة. في برشلونة وأجزاء أخرى من منطقة شمال شرق كاتالونيا، طُلب من السكان مغادرة منازلهم فقط للقيام بالأنشطة الأساسية، على الرغم من أنه يتم الآن تخفيف الإجراءات.



وتم وضع بلدة أخرى تخضع للحكم الذاتي "قشتالة وليون" في الحجر الصحي بسبب زيادة عدد الحالات، وفقًا لصحيفة "الباييس".



وقال مدير الصحة في إقليم الباسك، نكان مورجا، إن "الفيروس ينتشر شيئًا فشيئًا. لا توجد أسباب للاعتقاد بأن الفيروس أضعف أو أقل فتكًا في الوقت الحالي. نحن نلعب بالنار".



وحث مورجا السكان على ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي.



كما تشهد ملقة، حالات تفش جديدة.



وفي 25 يوليو، أدى الارتفاع بالحكومة البريطانية إلى فرض حجر صحي إلزامي على أي شخص يدخل المملكة المتحدة من أي مكان في إسبانيا.



جاءت الخطوة بعد أسابيع فقط من بدء عودة السياح البريطانيين إلى إسبانيا بعد قرار اتخذته الحكومة بإعادة فتح حدودها.





