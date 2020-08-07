  • الجمعة 07 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر07:57 م
Advertisements
بحث متقدم
الانفجار

رقم صادم عن عدد قتلى انفجار بيروت

الصورة

وسائل إعلام تكشف عن وقوع حادث جديد في مرفأ بيروت

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

إصابة أمير سعودي بفيروس كورونا

ريال مدريد ومانشستر سيتي

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

راغب علامة

راغب علامة يفجر مفاجأة بشان انفجار بيروت

رجل مطرود من عمله يفوز بمليون جنيه إسترليني في اليانصيب

رجل مطرود من عمله يفوز بمليون جنيه إسترليني في اليانصيب

صور لا تصدق.. رفضت إخلاء منزلها فبنت الحكومة الصينية جسرًا حوله

صور لا تصدق.. رفضت إخلاء منزلها فبنت الحكومة الصينية جسرًا حوله

فيديو.. لبنانيون يرشقون وزيرة العدل بالمياه ويطالبونها بالاستقالة

فيديو.. لبنانيون يرشقون وزيرة العدل بالمياه ويطالبونها بالاستقالة

بالصور.. أجسام غريبة تظهر في سماء مدينة أمريكية

بالصور.. أجسام غريبة تظهر في سماء مدينة أمريكية

انفجار بيروت

يفجرها قبطان السفينة .. مفاجأة تقلب الموازين عن انفجار بيروت

رجل مطرود من عمله يفوز بمليون جنيه إسترليني في اليانصيب

عرب وعالم

رجل مطرود من عمله يفوز بمليون جنيه إسترليني في اليانصيب
رجل مطرود من عمله يفوز بمليون جنيه إسترليني في اليانصيب

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

صدمة.. كيف واجهت أم محاولة اختطاف طفلتها؟

#

«غواية امرأة».. راودت زميلها عن نفسه والمحكمة تعوضه بمبلغ ضخم

#

مفاجأة.. عرض القمر للبيع في مزاد بقيمة مليوني إسترليني

#

بالصور.. اعتراف صادم لمثلي الجنس: نمت مع ألف رجل

فاز زوجان من أوكسفوردشاير جنوب شرق إنجلترا بجائزة اليانصيب الكبرى في نهاية الأسبوع الماضي، بعد ساعات من اكتشاف الزوج أنه فقد وظيفته، وبعد عام من ترك الزوجة لوظيفتها بسبب ظروفها الصحية.

وذهبت الجائزة من نصيب ديفيد وشيلي آدامز من "شيبينج نورتون"، بعد أن فقد الأول وظيفته كميكانيكي خشب قبل ساعات فقط،  بينما فقدت زوجته قبل 12 عامًا وظيفتها بعد تشخيص إصابتها بمرض التصلب العصبي المتعدد.

وقال ديفيد (61 عامًا): "يعتقد الكثير من الناس أن التكرار كان أسوأ خبر، ولكنه في الحقيقة مجرد القشة الأخيرة في قائمة الصعوبات التي واجهناها". 

وأشار إلى أنه "في العام الماضي تم تشخيص شيلي بأنها مصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد، واضطرت إلى التخلي عن الوظيفة التي أحبتها كمقدمة رعاية مجتمعية، مما تسبب في ضغوط على مواردنا المالية وزاد من قلقها السريري". 

وتابع: "في أبريل، فقدنا للأسف زوج أختنا بسبب نوبة قلبية شديدة، ثم تلقينا في أوائل مايو بأسبوعين خبرًا مفاده، فقد توفي شقيقي بسبب كوفيد. -19".

وعلى الرغم من هذه الظروف ابتسم لهما الحظ وفازا بالجائزة البالغ قيمتها مليون جنيه استرليني. 

واستطرد: "كان وقتًا عصيبًا حقًا لكننا ظللنا سويًا ونحاول أن نستمر في الابتسام، مهما كانت الحياة علينا. لم نعتقد أبدًا في أعنف أحلامنا أن الشيء التالي الذي تم طرحه في طريقنا سيكون 1 مليون جنيه إسترليني".

لقد تغير حظهما في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، عندما أيقظ ديفيد مصدومًا زوجته ليخبرها بفوزهما بالمبلغ الضخم، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل". 

قالت: "في صباح يوم الأحد، حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحًا، جاء ديفيد إلى غرفة نومنا قائلاً: "هل أنت مستيقظة"، وأجبته بغضب": حسنًا، أنا الآن".

وأشارت إلى أنه "عندما أشعل الضوء، استطعت أن أرى أنه كان يرتجف، لذا تحول غضبي إلى القلق عندما سألته عما يجري، وعندها أخبرني أننا فزنا باليانصيب". 

لم تصدق للوهلة الأولى، قبل أن يندفع الزوجان إلى غرفة ابنهما للتحقق من فوزهما بالجائزة الكبرى.

وأضافت شيلي، وهي مقدم رعاية سابقي: "الرجل الفقير، كان من المفترض أن يكون مستيقظًا في السادسة صباحًا للذهاب إلى العمل وها أنا، ألوح بهاتف في وجهه، وأخبره أننا فزنا بمليون جنيه إسترليني". 

وتخطط الأسرة الآن للسفر إلى كندا، لرؤية العائلة والأصدقاء.  كما تخطط لشراء سيارة نيسان كاشكاي جديدة.

وأضافت شيلي: "لدينا أصدقاء وعائلة في كندا اعتقدنا أننا لن نراها إلا على الإنترنت، وبالتأكيد لن نشاهدها شخصيًا أبدًا.  "لم أركب طائرة أو غادرت البلاد من قبل، من الجنون أن أعتقد أن المرة الأولى التي أفعل فيها ذلك ستكون من الدرجة الأولى طوال الطريق".




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شرطي يتعقب مجرمًا هاربًا أطلق النار عليه قبل 50 عامًا ويسلمه للعدالة
» بعد وفاة شخص بالطاعون.. فرض الحجر الصحي على قرية بالصين
» فيديو.. طائرة هندية تنشطر لنصفين أثناء هبوطها
» داخل غرفة النوم.. تفاصيل مثيرة تكشفها ضحية العبودية الجنسية عن الأمير أندرو
» بطل غينيا يخصص مكافأة 5000 دولار للاعبيه للفوز على بيراميدز
» دراسة تؤكد تسبب فيروس كورونا في تساقط شعر الرأس
» هل يغني سماع سورة الكهف عن قراءتها يوم الجمعة؟
» الداخلية تنجح في ضبط شخص بحوزته 32 قطعة أثرية
» صور صادمة.. «رجل عار» يطارد الخنزير بعد أن سرق حقيبته
» 8 مليون جنيه .. إيرادات الغسالة حتى الآن
» سبب غريب يدفع لبنانية للعزف البيانو بعد انفجار بيروت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:20 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية