» الدفع بـ9 سيارات إسعاف لموقع عقار المحلة المنهار

دفعت قبل قليل هيئة الإسعاف بالغربية ب 9 سيارات اسعاف بمحيط العقار المنهار بمنطقة الرجبى بالمحلة.

ومن جانبها تقوم قوات الدفاع المدني بمحاولة استخراج ضحايا او مصابين من تحت الانقاض.

وكانت منطقة الرجبي، بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، شهدت قبل قليل انهيار عقار سكني، مكون من 5 طوابق بشكل مفاجئ.

وأكد شهود عيان ان المنزل يسكنه 5 أسر، وأن هناك 7 أشخاص تحت الأنقاض، بينهم أطفال.

انتقل اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، منذ قليل، إلى موقع انهيار منزل منطقة الرجبى بمدينة المحلة الكبرى المكون من 5 طوابق، للوقوف على أعمال رفع الانقاض، والبحث عن ضحايا أو مصابين ، أسفل الانقاض من قاطنى المنزل.