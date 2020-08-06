"كورونا" يتوحش في العراق رغم تراجعه في الدول العربية

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كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 3047 إصابة و67 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في تصاعد مستمر على الرغم من تراجع الإصابات في الكثير من الدول العربية.

وذكرت في بيان صحفي: "تم فحص 16591 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1092741 نموذجا".

وأضافت: "كما تم تسجيل 2583 حالة شفاء خلال المدة ذاتها".

وبلغت حالات الشفاء في العراق 101025 حالة، والإصابات 140603، بينما الوفيات فوصلت إلى 5161 وفاة.

وتشير المعطيات الأخيرة، إلى أن أعداد الإصابات في العراق تسير نحو منحنى تصاعدي، بالرغم من التحذيرات الصحية بالالتزام بالقواعد والإرشادات المعمول بها.


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