» فيديو.. «بايدن» يصطدم بمراسل: «هل أنت مدمن؟»

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انفجر جو بايدن، المرشح الديمقراطي لانتحابات الرئاسة الأمريكية غضبًا في وجه أحد المراسلين عندما ضغط عليه بشأن ما إذا كان قد أجرى اختبارًا إدراكيًا، وعما إذا كان مدمنًا وخضع لاختبار بشأن تعاطي الكوكايين.

وأكد بايدن البالغ من العمر 77 عامًا، أنه لم يخضع أبدًا لاختبار إداركي، متعارضًا مع تصريحات أدلى بها في يونيو قال فيها إنه يخضع لاختبارات بشكل منتظم، ليوضح لاحقًا أن المقصود منها هو تحديات الحملة الرئاسية ولقاءاته مع الناخبين.

واندلعت المواجهة الساخنة بين مراسل شبكة (سي بي إس) إيرول بارنيت، والمرشح الديمقراطي، بعدما طلب الأول توضيحًا ما إذا كان قد أجرى اختبارًا إدراكيًا.

ورد بايدن: "لا، لم أجر أي اختبار. لماذا بحق الجحيم سأجري الاختبار؟".

وأضاف للمراسل خلال مقابلة لمؤتمر المؤسسات الأمريكية للصحفيين السود وللصحفيين من أصول لاتينية: "الأمر أشبه بطلبي منك، قبل أن تأتي إلى هذه الحلقة، بأن تخضع لاختبار يبين ما إذا كنت تتعاطى الكوكايين. ما رأيك؟ هل أنت مدمن؟".

واصل بايدن السخرية، عندما سأله بارنيت عن رأيه في الرئيس دونالد ترامب (74 عامًا): "انظر، يا رجل، أعلم أنك تحاول استفزازي، لكنني أتطلع إلى الحصول على فرصة للجلوس مع الرئيس أو الوقوف مع الرئيس في المناظرات. وقال "سيكون هناك متسع من الوقت".

لكن نائب الرئيس السابق الذي أصابه الذهول تعثر في كلماته وهو يحاول إثبات قضيته. قال: "إنني على استعداد تام للسماح للجمهور الأمريكي بالحكم على ملفاتي الشخصية والعقلية - ملفاتي الجسدية والعقلية - لياقتي وإصدار حكم بشأن من أنا".

وخلال مؤتمر صحفي في يونيو، حيث تلقى أسئلة لأول مرة منذ ثلاثة أشهر ، قال بايدن للصحفيين إنه "يخضع لاختبار مستمر" للتدهور المعرفي.

وأثار هذا الرد غير المتوقع جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الصحافي إيرول بارنيت لاحقاً أنه طلب من فريق حملة بايدن توضيح سياق ربطه بين الفحص الإدراكي وفحص المخدرات.

وسارع فريق حملة ترامب بعد تلك التصريحات إلى التشكيك مجددًا بقدرات بايدن العقلية. 

وأكد ترامب أواخر يونيو أنه حقق نتائج "ممتازة" في اختبار قدراته الإدراكية خلال مقابلة انتشرت بشكل كبير. وأوضح أن الفحص تضمن "أسئلة ذاكرة"، مضيفًا: "يطلبون منك أن تكرر كلمات: شخص، امرأة، رجل، كاميرا، تلفزيون. قلت أجل، إنها شخص، رجل، امرأة، كاميرا، تلفزيون".

وفي إشارة واضحة إلى تلك التصريحات، قال بايدن "حسنًا، إذا كان لا يستطيع التمييز بين فيل وأسد. لا أعرف حتى عمَّ يتكلم. هل شاهدتموه؟ (...) أنتظر بفارغ الصبر فرصة" مناظرة ترامب.


https://nypost.com/2020/08/05/biden-snaps-at-reporter-questioning-his-cognitive-abilities/

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