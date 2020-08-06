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سانشيز ينتقل إلى ميلان في صفقة حرة

الرياضة

أليكسيز سانشيز
أليكسيز سانشيز

متابعات- الدويني فولي

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ميلان

سانشيز

صفقة حرة

أعلن نادي إنتر الإيطالي، صباح اليوم، الخميس 6 أغسطس، عن التعاقد مع أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

وتمكن اللاعب التشيلي من إثبات وجوده خلال فترة الإعارة التي شارك فيها مع الفريق الإيطالي.


وهو ما دفع النادي الإيطالي للاحتفاظ باللاعب، والتعاقد معه دون دفع أي مقابل مادي لمانشستر، وفقا لاتفاق بين الطرفين، بسبب رغبة النادي الإنجليزي في التخلص من الراتب المرتفع لمهاجم آرسنال السابق.


وبحسب النادي الإيطالي، فإن سانشيز وقّع عرضا لمدة 3 سنوات مع النادي، ليستمر مع الفريق حتى 30 يونيو/حزيران من عام 2023.


يذكر أن صاحب الـ31 سنة، ظهر في 30 مباراة مع إنتر هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف وصنع 10 بقميص الفريق الإيطالي.

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