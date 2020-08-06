سفير مصر بلبنان يكشف مفاجأة مدوية عن حجم انفجار بيروت

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انفجار

الحياة

ياسرعلوي



فجر السفير ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، مفاجأة مدوية عن حجم انفجار مرفأ بيروت ،قائلا :" انفجار مرفأ بيروت كان كبير للغاية، موضحا أن عملية اغتيال الشهيد رفيق الحريري تمت من خلال 1000 كيلو جرام من المتفجرات، بينما انفجار الأمس تم من خلال 2700 كيلو جرام من المتفجرات.

وأضاف "علوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الموجة الارتدادية للانفجار التي أدت لتحطيم عدة أماكن، وصل حجم تأثيرها إلى دائرة نصف قطرها 6 كيلو متر، معقبا: "زجاج الدور الأرضي للسفارة المصرية اتحطم ونحن نبعد عن مركز الانفجار 4 كيلو متر.

وتابع :" مصر كلها متضامنة مع لبنان، حيث تقدم الدولة المصرية إلى لبنان في الأزمة التي تمر بها أطقم طبية، ومواد طبية، ومواد غذائية، حيث تم اطلاق جسر جوي بين القاهرة وبيروت لأعمال الإغاثة".

وأفاد موقع روسيا اليوم، نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدت في القصر بإعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت من دون اعتراض من أي من الوزراء.

وأضاف الموقع، أن الحكومة اللبنانية قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات. وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 115.

واوضح الاتحاد الأوروبي انه سيقوم بتفعيل نظام الحماية المدنية الخاص به لحشد عمال الطوارئ والمعدات من جميع أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة لمساعدة بيروت بعد الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء.

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