مادلين طبر عن انفجارات بيروت:"خايفة اتكلم يحصلي مشاكل كبيرة"

06 أغسطس 2020 - 09:48 ص



تحدث الفنانة اللبنانية مادلين طبر، على انفجارات بيروت، قائلة: "أنا موجوعة لدرجة إني مش قادرة أعبر أو أغضب، معقبة:" لو كتبت غضبي كتابة جايز يعملي مشاكل كبيرة".



وأضافت "طبر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "حبايب مصر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، قائلة: " إللي فجّر المستودع مجرم، و خزن الأسلحة والمواد المتفجرة ده مجرم، قد تغير التحقيقات بعض الأمور على هوى بعض الناس كالعادة، ولكن هناك تفسير شعبي وهو إيه إللي مخزن المواد دي داخل الميناء ولمين".



وتابعت: "الناس في لبنان مذهولة ومصدومة ومش مصدقة ومش مستوعبة، إحنا مش بنلحق ناخد نفسنا ويجيلنا مصيبة، وطننا ينزف ومش عارف ياخد نفسه، إحنا بقينا عايشين ميتين، ومش عارفين نعزي في الشهداء ولا في الناس إللي عايشين ميتن".



وواصلت حديثها: "مصيبة لبنان أصبحت تحتاج إلى معجزة"، معلقة: "محبة المصريين للبنان وألمهم الحقيقي لوجعها مش محتاج أي ترجمة".

و هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.



كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

