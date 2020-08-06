"فيسبوك" تعاقب ترامب بعد نشره معلومات مضللة عن كورونا

06 أغسطس 2020 - 09:47 ص

حذفت شركة فيسبوك تسجيلا مصورا نشره الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيه إن الأطفال “محصنون تقريبا” ضد مرض كوفيد-19، وقالت الشركة إن التسجيل ينتهك القواعد التي تتبعها بخصوص تبادل المعلومات المضللة عن فيروس كورونا.









وقال متحدث باسم فيسبوك “هذا التسجيل يتضمن مزاعم كاذبة بأن فئة من الناس محصنة ضد الإصابة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعد انتهاكا لسياساتنا بخصوص المعلومات المضللة الضارة المتعلقة بكوفيد”.

















وأضاف المتحدث أن هذه هي المرة الأولى التي تحذف فيها شركة التواصل الاجتماعي منشورا لترامب بسبب المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا.









ونشرت حملة ترامب الانتخابية تغريدة على حسابها على تويتر، شاركها الرئيس، تحتوي على الفيديو. لكن تويتر أخفت التغريدة لاحقا أيضا لانتهاكها قواعد الشركة المتعلقة بالمعلومات المضللة.







