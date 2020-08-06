  • الخميس 06 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:15 م
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

مادلين طبر: لبنان تحتاج رئيس مثل السيسي

لبنان

دولة عربية تحذر من كارثة تفوق حريق بيروت

أرشيفية

مصايف اسكندرية: انتظروا مفاجآت سنعلن عنها قريبًا

لبنان

سفيرنا مصر بلبنان يكشف مفاجأة مدوية عن حجم انفجار بيروت

المتظاهرون يقطعون طرق رئيسية في لبنان

محافظ بيروت: لم نلمس أي مساعدات جدية من الدول حتى الآن

الإبراشي

" الإبراشي": لبنان يدفع ثمن صراع الكبار

فريق الزمالك

عودة الدوري.. الزمالك فى مواجهة ساخنة أمام المصري

الأمن السعودي يقتل 4 من «داعش»

تهز السعودية.. يقتل زوجته وشقيقه ويهرب لمكان مجهول

تامين الكنائس بالمنيا

أستاذ قانون كنسي: عودة الصلاة في الكنائس وأديرة مصر بالحجز

روما

بيع نادي روما الإيطالي بهذا المقابل

"فيسبوك" تعاقب ترامب بعد نشره معلومات مضللة عن كورونا

عرب وعالم

"ترامب" يرفض تقدم "بايدن"
"ترامب" يرفض تقدم "بايدن"

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بعد تسجيلها فيديو عن كورونا.. توديع طبيبة بالزغاريد

#

وفاة فنان شهير متأثرًا بـ كورونا: نسأل الله أن يتغمده برحمته

#

فنانة شهيرة: سمعت كلامكم وهونت من الكوررنا .. وآدي النتيجة

#

هيكل: فيروس "كورونا" لم يخرج عن السيطرة بعد

ترامب

فيسبوك

معلومات

كورونا

حذفت شركة فيسبوك تسجيلا مصورا نشره الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيه إن الأطفال “محصنون تقريبا” ضد مرض كوفيد-19، وقالت الشركة إن التسجيل ينتهك القواعد التي تتبعها بخصوص تبادل المعلومات المضللة عن فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم فيسبوك “هذا التسجيل يتضمن مزاعم كاذبة بأن فئة من الناس محصنة ضد الإصابة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعد انتهاكا لسياساتنا بخصوص المعلومات المضللة الضارة المتعلقة بكوفيد”.




وأضاف المتحدث أن هذه هي المرة الأولى التي تحذف فيها شركة التواصل الاجتماعي منشورا لترامب بسبب المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا.


ونشرت حملة ترامب الانتخابية تغريدة على حسابها على تويتر، شاركها الرئيس، تحتوي على الفيديو. لكن تويتر أخفت التغريدة لاحقا أيضا لانتهاكها قواعد الشركة المتعلقة بالمعلومات المضللة.


وتقول المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البالغين يشكلون معظم حالات الإصابة المعروفة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس حتى الآن، لكن بعض الأطفال والرضع أصيبوا أيضا بالمرض ويمكن كذلك أن ينقلوا العدوى لآخرين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا لـ "إنبى"
» معسكر مغلق لـ "زعيم الثغر" قبل مواجهة الزمالك
» الكويت.. ثلاثيني يحتجز والدته وشقيقته ويهدد بقتلهما بمطرقة
» نجم الأهلي: مرتضى ناجح بامتياز .. والخطيب "مقبول"
» معلومات محزنة عن مرض الفنان محمود ياسين: ليس له علاج
» فنانة لبنانية شهيرة تدعو لاحتلال لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت
» فتاة لبنانية تتسبب في أزمة كبرى لـ محمد رمضان
» الحضري يهاجم مدرب المنتخب: مش فاكر مين دا .. ومش فاضي أسمع تصريحاته
» نجم الزمالك: ليه مش بتهاجموا اللي بيحصل الساحل دا؟
» مقتل العشرات سنويًا.. القطارات تدهس الأفيال في الهند
» انتحار بطلة فيلم «نتفليكس» بعد تعرضها لاعتداء جنسي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية