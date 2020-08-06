مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

06 أغسطس 2020 - 09:44 ص

تنطلق اليوم الخميس، عددًا من المواجهات في بعض الدوريات، أبرزها العودة المنتظرة للدوري الأوروبي، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



الدوري الأوروبي

فريق إشبيلية الإسبانى X فريق روما الإيطالي – 6:55 مساء – beIN Sports HD 1

فريق باير ليفركوزن الألمانى X فريق رينجرز الاسكتلندى - 6:55 مساء – beIN Sports HD 2

فريق بازل السويسرى X فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني – 9:00 مساء – beIN Sports HD 2

فريق وولفرهامبتون الإنجليزى X فريق أولمبياكوس اليوناني - 9:00 مساء – beIN Sports HD 1

الدوري المغربي

فريق نهضة بركان X فريق الوداد البيضاوى – 11:00 مساءا – Arryadia live HD

الدوري المصري

فريق الزمالك X فريق المصرى البورسعيدى – 8:00 مساء – أون تايم سبورت