مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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عودة

الزمالك

مباريات

الدوري الأوربي

تنطلق اليوم الخميس، عددًا من المواجهات في بعض الدوريات، أبرزها العودة المنتظرة للدوري الأوروبي، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

الدوري الأوروبي

فريق إشبيلية الإسبانى X   فريق روما الإيطالي – 6:55  مساء –  beIN Sports HD 1       

فريق باير ليفركوزن الألمانى X   فريق رينجرز الاسكتلندى - 6:55  مساء –  beIN Sports HD 2      

فريق بازل السويسرى X   فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني – 9:00  مساء –  beIN Sports HD 2

فريق وولفرهامبتون الإنجليزى X فريق أولمبياكوس اليوناني - 9:00  مساء –  beIN Sports HD 1       

الدوري المغربي

فريق نهضة بركان X فريق الوداد البيضاوى – 11:00  مساءا –  Arryadia live HD

الدوري المصري

فريق الزمالك X فريق المصرى البورسعيدى – 8:00 مساء –  أون تايم سبورت


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