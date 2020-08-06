مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
الدوري الأوروبي
فريق إشبيلية الإسبانى X فريق روما الإيطالي – 6:55 مساء – beIN Sports HD 1
فريق باير ليفركوزن الألمانى X فريق رينجرز الاسكتلندى - 6:55 مساء – beIN Sports HD 2
فريق بازل السويسرى X فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني – 9:00 مساء – beIN Sports HD 2
فريق وولفرهامبتون الإنجليزى X فريق أولمبياكوس اليوناني - 9:00 مساء – beIN Sports HD 1
الدوري المغربي
فريق نهضة بركان X فريق الوداد البيضاوى – 11:00 مساءا – Arryadia live HD
الدوري المصري
فريق الزمالك X فريق المصرى البورسعيدى – 8:00 مساء – أون تايم سبورت
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