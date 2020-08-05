قريبًا.. زيادة معدل العبور اليومي للسفن بقناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن هناك مراكب تعبر من قناة السويس الجديدة يوم افتتاح الرئيس، مؤكدا أن المصريين قاموا بتجميع 64 مليار فى اسبوع احتجنا منهم 20 مليار في انشاء قناة السويس الجديدة وباقي المبلغ تم عمل أنفاق وطرق جديدة.









وأضاف ربيع خلال لقاء له عبر فضائية اكسترا نيوز أنه جاري العمل على إنشاء 57 ألف وحدة سكنية بمدينة الاسماعيلية الجديدة تستوعب 300 ألف شخص.









وتابع رئيس هيئة قناة السويس أنه تم تدشين 3 قاطرات جديدة تبنى فى ترسانة بورسعيد البحرية تستهدف عبور 95 سفينة يوميا بحلول عام 2023.









وأشار ربيع إلى أنه نستهدف 12% من حجم التجارة العالمية بحلول عام 2023 مؤكدا أن 93% من ناقلات الصب تمر عبر قناة السويس.