الحريري: بيروت تستغيث.. الخسائر أكبر من أن توصف

04 أغسطس 2020 - 09:03 م

قال سعد الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن حجم الخسائر التي لحقت ببيروت جراء الانفجار لا توصف، مشيرًا إلى أنها تستغيث بالجميع من اإعصار الذي أصابها.

وكتب "الحريري" عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر":" بيروت تستغيث والاعصار الذي أصابها يدمي القلوب. الكلّ مدعو الى نجدتها والتضامن مع اهلنا في كل الاحياء التي تضررت".

وتابع :" حجم الخسائر اكبر من ان يوصف، والخسارة الاكبر سقوط عشرات القتلى والجرحى. نسأل الله ان يحمي عاصمتنا وشعبنا من كل مكروه".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب، يوم غد الأربعاء، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، إن العنبر الذي انفجر عصر اليوم الثلاثاء في مرفأ بيروت كان يحوي مواد مصادرة شديدة الانفجار.

ومن جهته قال محافظ بيروت القاضي مروان عبود خلال تفقده مكان الانفجار في المرفأ "إن معالم مرفأ بيروت اختفت إلى حد كبير نتيجة الانفجار وهناك أضرار جسيمة في وسط بيروت كما أن وضع المستشفيات في بيروت صعب".

وتحدث محافظ بيروت عن فقدان عشرة عناصر من فوج إطفاء بيروت.

