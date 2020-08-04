ننشر أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020.





وارتفعت أسعار الذهب في مصر، في ختام تعاملات الأسبوع بقيمة بلغت 10 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

حيث سجل عيار 21 نحو 879 جنيها، وعيار 18 نحو 753 جنيه، وعيار 24 نحو 1005 جنيهات، والجنيه الذهب سجل نحو 7032 جنيها.





يأتي ذلك بعد أن قفزت أسعار الذهب في مصر، بقيمة بلغت نحو 23 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية خلال تعاملات الاثنين الماضي، لتسجل أسعار الذهب المحلية معدلات تاريخية لم تصل إليها من قبل.