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استاذ بيولوجي: درجة الحرارة أثرت على انتشار كورونا

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علماء يحسمون الجدل.. هل الحرارة تقضي على كورونا؟

كشف الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي، أن درجات الحرارة تؤثر على انتشار الفيروس وإن درجة الحرارة التي تتراوح ما بين 20 و25 درجة.

وأضاف”هاشم”، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» اليوم الثلاثاء، أن  فرص انتقال فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد في الهواء الطلق أو على الشواطئ، معتبرا أن النسبة تمثل 0%، بسبب درجات الحرارة المرتفعة مع تجنب التجمعات.

وبين أنه نتيجة تشغيل مكيفات الهواء المركزية تمثل درجة حرارة مثلى لانتقال الفيروس، مؤكدا أن الدولة المصرية بذلت الغالِ والنفيس من أجل مواجهة الوباء فى كل شبر فى مصر.

وتابع :” إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد في الهواء داخل مكان مغلق كالمول التجاري من خلال التكييف المركزي في حالة دخول أشخاص مصابين بالفيروس”.


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