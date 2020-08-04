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الولايات المتحدة.. تسجيل 318 حالة وفاة بكورونا

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المصريون ووكالات

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ارتفاع ضحايا الأطباء إلى 84 حالة وفاة بكورونا

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الإثنين، إلى 158 ألفا و683، إثر تسجيل 318 حالة وفاة جديدة.
وبحسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و844 ألفا و842، إثر تشخيص 31 ألفا و195 إصابة جديدة.
وتجاوز عدد المتعافين من الفيروس المليونين و402 ألفا و791، فيما تخطى العدد الكلي لاختبارات الكشف عن كورونا 60 مليونا و687 ألفا و839.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمتي الإصابات والوفيات بكورونا عالميا، تليها في الإصابات البرازيل والهند، وفي الوفيات البرازيل والمكسيك. -

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