الولايات المتحدة.. تسجيل 318 حالة وفاة بكورونا

السودان يطالب بهذا الأمر العاجل بشأن سد النهضة
خطة أوروبية ضخمة للتعافي من آثار جائحة كورونا
"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر
روسيا تنتج لقاحًا فعالًا لعلاج فيروس كورونا المستجد
أستاذ مناعة: بريطانيا تقدم ملايين الاختبارات لكشف كورونا
متحدث "الري" يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة
تحذير عاجل: حبوب منع الحمل تزيد خطر الوفاة بكورونا
مصر والسودان يوجهان تحذيرًا إلى إثيوبيا
الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت
المتحدث باسم كلينتون يحذر «بايدن» من مناظرة «ترامب»
المصريون ووكالات
فجر
03:45
شروق
05:19
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
18:53
عشاء
20:23