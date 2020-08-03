» الشرطة تعتقل الأب لرفضه نزع أجهزة التنفس عن ابنته

03 أغسطس 2020 - 09:33 م

أظهرت صور التقطتها كاميرات المراقبة، لحظة اعتقال الشرطة البريطانية لمواطن مسلم بعد رفضه نزع الأطباء أجهزة الإنعاش عن ابنته المريضة.



وتظهر الصور مشهدًا مؤثرًا للشرطة البريطانية وهي تعتقل الدكتور رشيد عباسي البالغ من العمر 59 عامًا، وتكبل يديه وتربط ساقيه، بعد أن رفض مغادرة سرير ابنته البالغة من العمر 6 سنوات داخل المستشفى.



وكان مستشار المستشفى، الذي عمل في هيئة الرعاية الصحية ببريطانيا لمدة 30 عامًا، وزوجته علياء، الطبيبة السابقة في نزاع مع الأطباء حول رعاية ابنتهما زينب.



وتم استدعاء الشرطة بعد أن أبلغ العاملون في مستشفى في شمال إنجلترا عن دفع الدكتور عباسي لطبيب آخر حاول منعه من العودة إلى سرير ابنته.



ويقول الأب، الذي بدأ إجراءات قانونية، إن الضباط "تصرفوا مثل البرابرة" بعد أن قاموا بلفه بعيدًا، حيث أمسك أحدهم برقبته وهو يمسك بيد ابنته.



بينما شوهدت السيدة علياء وهي تسقط على الأرض يينما تصرخ بعد أن توسلت إلى الضباط لإظهار "التعاطف". وقالت إنها وزوجها عوملا "مثل حثالة". بينما نفى الدكتور عباسي أن يكون عنيفًا أو مسيئًا، وقال إن الشرطة ألغت اعتقاله بعد إصابته بأزمة قلبية.



وفي المشاهد المصورة التي تم التقاطها، يمكن رؤية الضباط مرارًا وهم يطلبون من الوالدين سرير ابنتهما للتحدث في الخارج. لكن الدكتور عباسي، الذي يمسك بيد ابنته، قال لهم: "لن أغادر".



بيتنا توسلت زوجته إلى الضباط لإظهار التعاطف. وقالت: "قيل لنا قبل حوالي نصف ساعة إنهم سينزعون الأنبوب عن ابنتنا وستموت".



وقال الدكتور عباسي إن ضابط شرطة استخدم أداة معدنية مشدودة لفك يده من يد ابنته.



بينما يصرخ: "أعاني من آلام في الصدر، أنا أعاني من نوبة قلبية" وتوسل للضباط لاعطائه الدواء الذي يحتفظ به في جيبه لتخفيف ذبحة صدريته.



وفي حين يتم طرحه على الأرض ويقبض عليه، تصيح ضابطة شرطة: "أنت تتصرف كحيوان، إنه أمر مقرف". وتم ربط ساقيه وكاحليه معًا وتم نقله بعيدًا عن ابنته.



ويدعي الدكتور عباسي أن الشرطة ركلته بعد أن قيدت يديه وتجاهل التماساته من أجل الدواء. قيل له فيما بعد أنه أصيب بنوبة قلبية وخضع لعملية رأب وعائي عاجلة في اليوم التالي.



وأشارت إلى أن صحته ليست على ما يرام منذ ذلك الحين ولديه إجراءان طارئان آخران منذ الاعتقال.



قال الدكتور عباسي لصحيفة "ذا ميل أون صنداي": "الصور تتحدث عن نفسها. تصرفوا مثل البرابرة. لم يكونوا مستعدين للاستماع. تم إصدار حكم بالإعدام على ابنتي قبل نصف ساعة من وصولهم".



وبعد الحادث، تقدمت أمانة هيئة الرعاية الصحية بطلب إلى المحكمة العليا للحصول على إذن بنقل زينب، التي كانت تعاني من مرض وراثي نادر يسمى مرض Niemann-Pick، خارج جهاز التنفس الصناعي.



لكنها توفيت في 16 سبتمبر، قبل ثلاثة أيام من موعد بدء جلسة المحكمة. ولم يعرف والدا زينب أنها مصابة بالمرض النادر حتى بلغت الثالثة من عمرها.





وشكا الدكتور عباسي من أن عائلته كانت "تعيش كابوسًا" عندما وقع الحادث. فقد تدهورت صحة ابنته بسرعة وكانت تكافح من أجل التنفس عندما تم إدخالها إلى المستشفى ووضعها على أجهزة الإنعاش.



ودخل في خلاف هو وزوجته مع موظفي المستشفى – الذي لم يتم تحديده لأسباب قانونية- الذين أرادوا نزع جهاز التنفس الصناعي عن ابنتهما. إذ لم يصدق والداها أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله.



بعد اعتقاله وتعرضه نوبة قلبية، قال الدكتور عباسي إنه سُمح له بالعودة فقط لرؤية زينب تحت قيود صارمة، بما في ذلك نافذة زيارة لمدة ساعتين.



مع تدهور حالة زينب في 15 سبتمبر، حصل والداها على جلستين هاتفيتين طارئتين أمام القاضي كوهين، حيث جادلا في تصعيد علاج الستيرويد المنقذ للحياة الذي تم تخفيضه. لكن رفض الطلب، وتوفيت زينب في صباح اليوم التالي.



وقال الدكتور عباسي في بيان: "كنت أتعامل مع أي أب يعاني من الحزن ، لكنني كنت أعلم أيضًا بصفتي المهنية أن ابنتي لا تتلقى العلاج الذي تحتاجه للعيش عمدًا".



وأضاف: "لتحدي هذا ومحاولة حماية حياة ابنتي ، تم معاملتي مثل المجرم والحيوان. كان هذا وحشيًا وغير مقبول ، لكننا نريد التأكيد على أن الأطباء والمستشفى هم الذين صعدوا الموقف واشركوا الشرطة بلا داع".



قال المتحدث باسم شرطة نورثومبريا: "في حين أننا أدركنا أن هذا وقت مؤلم للغاية بالنسبة له ولأسرته، كان واجبنا ضمان سلامة جميع الحاضرين".



وأشار إلى أنه تم اعتقاله للاشتباه في خرقه للسلام. كما تم اعتقاله لاحقًا للاشتباه في اعتدائه على ضباط الشرطة.

