  • الإثنين 03 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر08:18 م
Advertisements
بحث متقدم
سارة كوبر

من هي سارة كوبر التي هزت عرش "ترامب"؟

أرشيفية- قتل

يقتل عروسه بمساعدة أمه بعد أيام من زواجهما والسبب صادم

التليفزيون الكويتي

تقرير مفاجئ من تليفزيون الكويت عن مصر

شارع طلعت حرب

مفاجأة بشأن إزالات خاتم المرسلين بالجيزة

صلاح

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

الاتحاد الإفريقي يحسم الجدل حول نادي القرن

الاتحاد الإفريقي يبعث برسالة لنجم الأهلي في عيد ميلاده

وزير الأوقاف

الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة صكوك الأضاحي هذا العام

الملك سلمان

تفاصيل مكالمة الملك سلمان والأمير تشارلز

كورونا

الصحة العالمية تصدم الجميع: قد لا يوجد حل لـ"كورونا" أبدًا

ريهام سعيد

أمر عاجل من النيابة بشأن الاعتداء على ريهام سعيد بالساحل

تفاصيل مكالمة الملك سلمان والأمير تشارلز

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان

محمد فضل- متابعات

الملك سلمان

عيد الاضحى

الأمير تشارلز

اتصال

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك وبشفائه.

وأشاد الأمير تشارز خلال الاتصال بقيادة المملكة العربية السعودية مجموعة دول العشرين، ودعمها المنظمات العالمية لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أعلنت في 23 يوليو، أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أجرى عملية جراحية "ناجحة" لاستئصال المرارة.

وأكدت مصادر سعودية أن الحالة الصحية للعاهل السعودي مستقرة، فيما أكدت ثلاثة مصادر سعودية في تصريح لوكالة "رويترز"، أن الملك بخير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قرارات جديدة من الكاف بشأن مباريات دوري الأبطال
» حملة في إيرلندا لممارسة العلاقة الحميمة عبر الهاتف
» طفل بين الحياة والموت بعد إصابته بـ 12رصاصة أثناء اللعب
» صور.. العثور على بقايا طفل مفقود داخل بطن تمساح
» محاولة اغتصاب مذيعة داخل القطار (تفاصيل صادمة)
» فنانة شهيرة كادت أن تتسبب في مقتل رشدي أباظة على يد الملك فاروق
» عقار روسي فعال.. بشرى سارة بشأن علاج نهائي لكورونا
» "كورونا" يسجل إصابات قياسية في العراق
» "كاف" يحسم مصير مباريات دورى أبطال أفريقيا
» استشاري قلب: "لو شهيتك مفتوحة متزودش عن 3 قطع لحمة"
» شاهد.. اللقطات الأولى لاستهداف طائرات الاحتلال مواقع بغزة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:24 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية