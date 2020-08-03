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جريمة بشعة تهز دولة عربية ضحيتها طفلين

عرب وعالم

الشرطة المغربية
الشرطة المغربية

متابعات- أمينة عبد العال

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جريمة

المغرب،

بشعة

أقدمت امرأة مغربية علي جريمة بشعة هزت مراكش  للانتقام من زوجها بقتل طفليه بحجة أنه كان يقوم بخيانتها .

وبحسب الصحافة المحلية فإن المرأة التي تبلغ من العمر 50 عام اعترفت بالجريمة في التحقيقات مؤكدة أنها قتلت الطفلين من باب الانتقام من زوجها الذي كان يهددها بالطلاق ويخونها .

و أشارت التحقيقات إلي أن السيدة خنقت الطفل البالغ من العمر 12 عام في الطابق الأول من بيت العائلة ثم انتقلت للطفلة البالغة من العمر 14 عام وقامت بطعنها طعنة قاتلة ، بعد أن شاهدتها و صرخت مستنجدة بالجيران الذين قاموا بالاتصال بالشرطة .

و ألقت الشرطة القبض علي الزوجين إلا أن الزوج لم يتمالك نفسه من بشاعة الجريمة وفقد عقله فأودعته النيابة مصحة نفسية و تستكمل حاليا التحقيقات مع الزوجة في انتظار إصدار عقوبة بحقها .

 


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