» صادمة.. مليون إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

03 أغسطس 2020 - 10:09 ص

بالرغم من أن الإصابات بفيروس " كورونا" المستجد في كثير من الدول أصبحت أقل إلا أنه ما زالت هناك دول أخي تسجل حالات إصابة مرتفعة، حيث سجل العالم خلال 24 ساعة فقط مليون إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس " 18 مليون إصابةـ فيما تجاوزت الوفيات 687.941 حالة.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية وأميركا اللاتينية و منطقة الكاريبي النسبة الأكبر من أعداد الإصابات حول العالم .

و سجلت الولايات المتحدة الأكثر تضررا إصابات تجاوزت 4.6 مليون إصابة بينها 154.793 حالة وفاة ، تليها البرازيل التي سجل إصابات تجاوزت 2.7 مليون إصابة بينها 94.104 حالة وفاة ، تليهم الهند التي سجلت إصابات تجاوزت 1.7 مليون إصابة بينها 37.364 حالة وفاة .