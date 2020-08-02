فايلر يقرر استبعاد هؤلاء الأربعة من حساباته بالدوري

02 أغسطس 2020 - 02:43 م

يعود النادي الأهلي للتدريبات الجماعية استعدادا لاستئناف الدوري ، وقرر السويسري رينيه فايلر استبعاد 4 لاعبين من حساباته كالتالي:



حسام عاشور:

خرج من حسابات فايلر منذ فترة وبخاصة بعد أزماته الأخيرة مع إدارة النادي وقرب رحيله عن الفريق.



شريف إكرامي:

خرج إكرامي من حسابات فايلر ايضا وبخاصة بعد إعلان رحيله عن الفريق بشكل واضح وأنباء انتقاله إلى بيراميدز.



محمد محمود:

لن يكون لمحمد محمود دورا مع فايلر خوفا من تجدد إصابته مرة أخرى.



صالح جمعة:

على الرغم من الصلح بينه وبين فايلر إلا أنه لن يكون له دورا وبخاصة أنه لم يصل للحالة البدنية التي يريدها السويسري منه حتى الآن.



