فايلر يقرر استبعاد هؤلاء الأربعة من حساباته بالدوري

أحمد عادل شعبان
يعود النادي الأهلي للتدريبات الجماعية استعدادا لاستئناف الدوري ، وقرر السويسري رينيه فايلر استبعاد 4 لاعبين من حساباته كالتالي:
حسام عاشور:
خرج من حسابات فايلر منذ فترة وبخاصة بعد أزماته الأخيرة مع إدارة النادي وقرب رحيله عن الفريق.
شريف إكرامي:
خرج إكرامي من حسابات فايلر ايضا وبخاصة بعد إعلان رحيله عن الفريق بشكل واضح وأنباء انتقاله إلى بيراميدز.
محمد محمود:
لن يكون لمحمد محمود دورا مع فايلر خوفا من تجدد إصابته مرة أخرى.
صالح جمعة:
على الرغم من الصلح بينه وبين فايلر إلا أنه لن يكون له دورا وبخاصة أنه لم يصل للحالة البدنية التي يريدها السويسري منه حتى الآن.
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