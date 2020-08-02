  • الأحد 02 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:25 م
Advertisements
بحث متقدم
فايلر

فايلر يقرر استبعاد هؤلاء الأربعة من حساباته بالدوري

شاهد .. أول صورة للشاب المصري المقتول في الأردن بالرصاص

سامح شكري وزير الخارجية

وزير خارجية الكويت يفجر مفاجأة عن قرار وقف الرحلات لمصر

سعفان

مقتل مواطن مصري في هذه الدولة العربية .. والقوى العاملة تتدخل

جوزيه

هل هو مانويل جوزيه ؟ .. تعيين مدير فني أجنبي جديد بـ الأهلي

الجار الله

الجار الله يفجر مفاجأة عن فيديو حرق العلم الكويتي بمصر

الإعلامي مصطفى بكري

بكري لـ الكويت: بلاش تلاكيك .. قولوا إنكم مش عايزين المصريين

ضاحي خلفان: الحل في غزو عربي لقطر

رد ناري من ضاحي خلفان على تهديد وزير الدفاع التركي لـ الإمارات

كورونا

أمريكا: الإصابات بكورونا تتجاوز حاجز 4 ملايين حالة

ريهام سعيد

ريهام سعيد تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش بالساحل

فايلر يقرر استبعاد هؤلاء الأربعة من حساباته بالدوري

الرياضة

فايلر
فايلر

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

"فايلر" غاضب من مستوى "بادجى"

#

قرار سعودي باستثناء هؤلاء من الحبس أو المنع من السفر

#

فايلر يغضب جماهير الأهلي بقرار جديد

#

رسالة مبكية من مدرب "صلاح" قبل ساعات من التتويج بالدوري

الاهلى

فايلر

يعود النادي الأهلي للتدريبات الجماعية استعدادا لاستئناف الدوري ، وقرر السويسري رينيه فايلر استبعاد 4 لاعبين من حساباته كالتالي:

حسام عاشور:
خرج من حسابات فايلر منذ فترة وبخاصة بعد أزماته الأخيرة مع إدارة النادي وقرب رحيله عن الفريق.

شريف إكرامي:
خرج إكرامي من حسابات فايلر ايضا وبخاصة بعد إعلان رحيله عن الفريق بشكل واضح وأنباء انتقاله إلى بيراميدز.

محمد محمود:
لن يكون لمحمد محمود دورا مع فايلر خوفا من تجدد إصابته مرة أخرى.

صالح جمعة:
على الرغم من الصلح بينه وبين فايلر إلا أنه لن يكون له دورا وبخاصة أنه لم يصل للحالة البدنية التي يريدها السويسري منه حتى الآن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» جلسة أخيرة لـ "الننى" مع بشكتاش لحسم مصيره
» وفاة بطلة مسلسل الضوء الشارد عن عمر يناهز 75 سنة
» طلاق فنانة بعد حصولها على ما يعادل 5 ملايين جنيه مهرا
» وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 81 سنة
» فنانة شهيرة: قمت بمنع ذبح خروف العيد في منزلنا .. روح تحتاج للرحمة
» رد ناري من مذيعة الجزيرة بعد أنباء مرض تركي آل الشيخ
» أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تدهور حالته الصحية
» بالفيديو.. أسراب من الحمام في محيط الحرم المكي
» السيول تحاصر مناطق شرق النيل في السودان
» "النقل" تنفي افتتاح كوبريي "أسنيت" و"دكرنس"
» تراجع كبير في إصابات كورونا بالعراق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية