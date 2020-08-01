بشكل مفاجيء.. تركي آل الشيخ يصل نيويورك بعد تدهور حالته الصحية

01 أغسطس 2020 - 02:04 م

بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ ، وصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، ومالك نادى ألميريا الإسبانى، إلي ولاية نيويورك بأمريكا.

وجاء سافر تركي آل الشيخ إلي نيويورك لمتابعة حالته الصحية مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف علي حالته أثناء إجرائه العمليات الجراحية في فبراير الماضى.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كان قد تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، مما أدي إلي انتقاله إلي نيو يورك بأمريكا وإجراء عدة عمليات جراحية.

وكان آل الشيخ قد كتب في يونيو الماضي على حسابه في فيسبوك :" لازلت في صراع مع هذا المرض، أهزمه جوله ويهزمني جولات لكني لازلت واقف على قدمي، ولن أدير ظهري له، ولن أستسلم، ليس تشبثًا بالحياة، ولكني لا أحب الهزيمة وربنا معايا".