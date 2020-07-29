» الحرس الثوري يطلق صواريخ باليستية تجاه الخليج

29 يوليه 2020 - 10:52 ص

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق صواريخ باليستية من مواقع تحت الأرض تجاه أهداف وهمية في مياه الخليج في اليوم الثاني من المرحلة النهائية لمناورات الرسول الأعظم .



وبهذه الخطوة تكون المرحلة الأخيرة من المناورة المشتركة بين القوتين البحرية والجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، حيث أعلن أن مقاتلاته من طراز سوخري-22 قامت أيضًا بتدمير الأهداف المعادية المفترضة في جزر فارور بواسطة القذائف المجنحة.

في سياق متصل قال قائد الحرس الثوري لشئون العمليات والمتحدث باسم المناورات العميد عباس نيلفروشان في تصريحات صحفية أن إجراء هذه المناورات الكبرى المشتركة تأتي في إطار الحفاظ علي الجهازية القتالية وتحسين الاستعداد القتالي علي جميع المستويات".