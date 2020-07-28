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الإعدام بـ "الحقن القاتلة" لجرائم المخدرات في هذه الدولة

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المخدرات

الإعدام

الرئيس الفبيني

الحقن المميتة

طالب الرئيس الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بإعادة عقوبة الإعدام بالحقن القاتلة لمرتكبي جرائم المخدرات، والذي تسبب في موجة من الجدل في البلاد .

وقال  دوتيرتي:  أجدد دعوتي لإقرار سريع لقانون يعيد فرض عقوبة الإعدام عن طريق الحقن المميتة على الجرائم المدرجة في قانون المخدرات الخطرة الشامل لعام 2002 .

وقد تسبب مطلب الرئيس الفلبيني في جدل كبير بين نواب البرلمان، حيث  تعد تلك العقوبة خارج نطاق القضاء وأدت إلى مقتل الآلاف .

يذكر أن حقوق الإنسان كانت قد طالبت في وقت سابق في فتح تحقق حول حرب " دوتيرتي " على تجار المخدرات ومدى نظامية عمليات القتل التي ارتكبها بالحقن المميتة  بدعوى الإعدام .

ويأتي ذلك في ظل مخاوف المعارضة في الفلبين من استخدام قانون مكافحة الإرهاب الذي تم إقراره مؤخرا.


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