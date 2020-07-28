كاتب سعودي: الإخوان ليسوا مسلمين

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أخبار السعودية

الإخوان

الأهدل

ليسوا مسلمين

في تدوينة مقتضبة وصف الكاتب السعودي عبد الرحمن الأهدل جماعة الإخوان المسلمين بأنهم ليسوا مسلمين.

وقال الأهدل في تدوينته: "الإخوان ليسوا من المسلمين".

وتفاعل عدد من رواد تويتر مع تدوينة الكاتب السعودي، حيث طلب منه أحدهم حذف التدوينة قائلا: "لا عبد الرحمن كل شي ولا التكفير، من نحن لنخرجهم من الإسلام وهو لله رب العالمين وهو وحده من يقدر ذلك رجاء اسحبها".

وعلق آخر : "مش للدرجة يا طيب الله يصلح حالك، لا تنساق لمثل هذه المزالق، وإلا تعاب بما عبت به غيرك، انتقد كيفما شئت، ولكن دعك من هكذا فعل، لا تخرج أحدا من ملة ولا تدخله، ولا تحكم فيما ليس لك به علم ، ولا يعلم حقيقته إلا علام الغيوب، وإلا فما الفارق إذن بينك وبين داعش".

كما وصف أحد متابعيه التدوينة بأنها غير موفقة قائلا :" الله أعلم بعباده، للأسف هذه تويتة غير موفقة".


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