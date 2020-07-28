تركي الحمد : الدين لا يصنع مكارم الأخلاق

28 يوليه 2020 - 09:40 ص

قال الكاتب السعودي تركي الحمد إن الدين لا يصنع مكارم الأخلاق بل يؤكد عليها.

وأضاف على حسابه في تويتر :" غياب الدين لا يعني غياب الأخلاق، فالأخلاق مرجعيتها ذاتها، وليس أي شيء آخر".

وتساءل الحمد : فكم من متدين لم يمنعه دينه من بذاءة اللسان والسلوك الأعوج، وكم من لا ديني عفيف اللسان، مستقيم السلوك..الدين يؤكد مكارم الأخلاق، ولكنه لا يصنعها؟.

جاء هذا في رده على حساب صقر الصحراء الذي كتب قائلا :" كفار قريش عندما أخذوا من كل قبيلة رجلاً .. وذهبوا ليقتلوا النبي صَل الله عليه وسلم ، ظلوا واقفين على باب بيته طول الليل بانتظار أن يخرج لصلاة الفجر .

وأضاف أنه رغم أنهم كانوا قادرين أن يقتحموا البيت من أول لحظة ويهدموه على كل من فيه .. أحدهم حاول أن يقترح الفكرة مجرد اقتراح .

وتابع: رد عليه أبو جهل بكل عنف : " وتقول العرب أنا تسورنا الحيطان و هتكنا ستر بنات محمد.. كفار قريش كان عندهم الحد الأدنى من النخوة والرجولة ، كانوا يعرفون إن البيت له حرمته ، ولا يجوز أن نقتحمه ، لا يجوز أن نكشف سترهم ، أو ننتهك خصوصيتهم".