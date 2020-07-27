» إصابة مستشار "ترامب" بفيروس كورونا

27 يوليه 2020 - 07:37 م

أظهرت الفحوص الطبية إصابة روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للأمن القومي بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مراسلة وكالة "بلومبرغ" الأميركية، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر لم تسمها إن أوبراين معزول في منزله ويعمل عن بعد بعدما أصيب بالفيروس خلال مناسبة عائلية على ما يبدو.

?وذكرت المراسلة أنه "لديه أعراض خفيفة وهو يعزل نفسه ويعمل من مكان آمن خارج البيت الأبيض".

?وأضافت "ليس هناك خطر التعرض للرئيس أو نائب الرئيس. وعمل مجلس الأمن القومي مستمر".